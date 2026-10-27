Eski başkan Saran: haysiyetim ve kızım üzerine yemin ederim

Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile iş insanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında hazırlanan iddianameyle, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep ediliyor. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Saran hazır bulunurken, Cebeci duruşmaya katılmadı.

Duruşma sırasında kimlik tespiti yapılırken Saran aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu belirtti. Mahkeme, duruşma sonunda Saran'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi ve sonraki celse Cebeci'nin savunmasının alınacağını açıkladı; duruşma ertelendi.

Saran'ın savunması:

Saran iddiaları açıkça reddetti. Savunmasında, ne söz konusu maddeyi yetiştirdiğini ne temin ettiğini ne de satışını yaptığını söyledi. Arada geçen Whatsapp yazışmalarının, kendisiyle Ela Rümeysa Cebeci arasındaki duygusal ilişki ve "geyik muhabbeti" bağlamında değerlendirilebilecek şakalar olduğunu belirtti. Assos'ta yapılan aramada "bir şey bulunamadığını" ve evinde bahçesinde herhangi bir maddeye rastlanmadığını aktardı.

Savunmadan öne çıkan cümleler arasında Saran'ın "Haysiyetim, şerefim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki ne kullandım ne temin ettim" sözü yer aldı. Ayrıca "Bir suç işlemiş olsam bu kadar aleni yazışmasını yapmazdım" diyerek, yazışmaların suçla ilişkilendirilmesinin mantıksız olduğunu savundu.

Mahkeme başkanının saç örneğinde uyuşturucu tespit edildiği yönündeki soru üzerine Saran, bunun "bulaşma" olabileceğini, seçim çalışmaları sırasında çok kişiyle tokalaştığını ve bu yönde makaleler olduğunu iddia ettiklerini belirtti.

Yazışmalardaki "dalından getir", "getirmeyi unutma" ve Cebeci'nin "tüttürelim" benzeri ifadelerine ilişkin sorulara Saran, bunların "açıklaması zor geyikler" olduğunu söyleyerek karşılık verdi. Cebeci'nin "tüttürelim" mesajı hakkındaki soru üzerine ise Saran, "Bu cinsel anlamda bir şey çok detayına girmek istemiyorum" yanıtını verdi.

İddianame ve soruşturma süreci:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, Ela Rümeysa Cebeci daha önce iki kez gözaltına alındı; ikinci gözaltının ardından tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak birden fazla ifade verdi ve yaklaşık dört ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Saran soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede Saran ile Cebeci'nin birbirlerine uyuşturucu madde sağladıkları ileri sürülüyor ve her ikisi için de ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep ediliyor. Duruşma, Saran'ın avukatlarının savunmasıyla devam ediyor; mahkeme bir sonraki celsede Cebeci'nin savunmasını almayı kararlaştırdı.

Haberin duruşma sürecindeki gelişmeleri ve mahkeme kararlarını takip etmeye devam edeceğiz.

Sadettin Saran: "Kızım üzerine yemin ederim ki ne kullandım ne temin ettim"