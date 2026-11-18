Kısıtlı bilgilerle gerçekleşen soygun

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı içinde bulunan bir sarrafa gece saatlerinde hırsızlar girdi. İddiaya göre, kepenkleri kırarak içeri giren 2 hırsız yaklaşık 300 gram altın alarak olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibinin fark etmesi ve ihbar:

Sarraf sabah iş yerine geldiğinde durumu fark edip polise haber verdi. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve iş yerinde inceleme başlatıldı.

Polisin çalışma başlattığı arama:

Polis ekipleri, olay yerinde delil araması yaparken kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik geniş çaplı arama çalışmalarına başladı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR SARRAFA GECE SAATLERİNDE GİREN HIRSIZLAR, İDDİAYA GÖRE YAKLAŞIK 300 GRAM ALTIN ÇALARAK KAÇTI.