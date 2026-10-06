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Eskişehir çevreyolunda takla atan otomobilden itfaiye kurtardı, kazık dikkat çekti

Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde takla atan otomobilden itfaiye ekipleri sürücüyü çıkarıp hastaneye kaldırdı; araç altına konan kazık dikkat çekti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir çevreyolunda takla atan otomobilden itfaiye kurtardı, kazık dikkat çekti

Kaza ve müdahale:

Eskişehir çevreyolu Ankara istikameti Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla atarak ters döndü. Olayın bildirilmesinin ardından 112 Acil Sağlık, polis ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahale sırasında araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay yeri düzeni ve inceleme:

Kazanın ardından oluşabilecek ek risklere karşı aracın devrilmesini önlemek amacıyla altına destek olarak bir kazık konuldu; bu uygulama çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve bölgedeki güvenlik ile trafik akışı kontrol altına alındı.

KAZA YAPAN ARAÇ VE OLAY YERİ

KAZA YAPAN ARAÇ VE OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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