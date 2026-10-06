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Sakaryaspor kupada Bartın temsilcisini 2-0 yenip tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor, Yeni Atatürk'te oynanan maçta Arit Kayadibispor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi; golleri Mertcan ve Hakkı kaydetti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 19:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sakaryaspor kupada Bartın temsilcisini 2-0 yenip tur atladı

maç özeti:

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Bartın temsilcisi Arit Kayadibispor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşma Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve hakem triosunu Giray Şaylan, Yunus Yalçın ve Emirhan Özdemir oluşturdu. İkinci yarının hemen başında gelen gol ve ilerleyen dakikalarda yapılan değişiklikler maçın kaderini belirledi.

kadrolar ve değişiklikler:

Sakaryaspor sahaya İbrahim Demir, Uğur Can, Abdulkerim Canlı, Erdem Dağlı, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yasin Eratilla, Özgür Çoban, Gökhan Akkan, Mertcan Açıkgöz (İlhan Depe dk. 69), Mert Akoğlu (Mehmet Baran Barınır dk. 69), Ayberk Açıkgöz (Hakkı Türker dk. 69) on biriyle çıktı. Yedekler arasında Hüseyin Can Toran, Salih Sarıkaya ve diğerleri yer aldı; teknik sorumlu Ümit Bozkurt'tu. Arit Kayadibispor ise Amaç Ulaş Bayram, Ömer Faruk Gürcoğlu, Hüseyin Yeşilsu, Berkay Çetin, Yusuf Oyit, Olcan Gökdemir (İbrahim Yılmaz dk. 68), Alperen Yoldaş, Mustafa Ayık, Ege Güler, Umut Okol, Mert Danışmaz on biriyle mücadele etti; teknik sorumlu Muhammet Mustafa Zobar olarak kaydedildi.

maçın kritik anları:

Sakaryaspor, ikinci yarıya hızlı başladı ve Mertcan Açıkgöz'ün (dk. 46) golüyle üstünlüğü ele geçirdi. İlerleyen dakikalarda her iki takım da oyuncu değişiklikleriyle ritmi değiştirmeye çalıştı; Arit Kayadibispor'da İbrahim Yılmaz (dk. 68) oyuna dahil oldu. Sakaryaspor'un yaptığı hamleler meyvesini verdi ve Hakkı Türker (dk. 72) ile farkı ikiye çıkardı. Maçın son bölümünde konuk ekip beraberlik arayışlarını sürdürse de sakaryaspor savunması gol izni vermedi.

Bu sonuçla Sakaryaspor turnuvadaki yolculuğuna devam ederken, Arit Kayadibispor kupaya veda etti. Maç boyunca öne çıkan noktalar arasında hızlı ikinci yarı başlangıcı, dakikaya göre yapılan üçlü değişiklikler ve korunan savunma düzeni yer aldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇINDA SAKARYASPOR, KONUK ETTİĞİ BARTIN TEMSİLCİSİ ARİT...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇINDA SAKARYASPOR, KONUK ETTİĞİ BARTIN TEMSİLCİSİ ARİT KAYADİBİSPOR'U 1-0 MAĞLUP EDEREK ÜST TURA YÜKSELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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