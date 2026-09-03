Yemeksepeti online markette taze gıda güvenini yeniden tanımlıyor

Yemeksepeti 'Tazelik Güvencesi'ni devreye alıyor:

Yemeksepeti, online market alışverişinde tüketicilerin taze gıda kalitesi ve teslimat güveni konusundaki kaygılarını gidermek amacıyla kapsamlı bir program olan 'Tazelik Güvencesi'ni hayata geçiriyor. Program; meyve, sebze, süt ürünleri, yumurta, et, tavuk ve balık gibi günlük taze ürünleri kapsıyor ve sürecin her aşamasında kaliteyi garanti etmeyi hedefliyor.

Kullanıcı arayüzünde şeffaf yönlendirmeler:

Uygulama içi tasarım değişiklikleriyle, 'Tazelik Güvencesi' kapsamındaki ürünler mağaza, kategori ve ürün sayfalarında açıkça işaretlenecek. İlgili ürünler için bilgilendirici banner'lar ve yönlendirme alanları sayesinde kullanıcılar satın alma sırasında hangi ürünlerin güvence kapsamında olduğunu anlık olarak görebilecek. Ayrıca iade koşulları ve destek süreçlerine erişim dijital arayüz üzerinden kolaylaştırılarak alışveriş deneyiminde şeffaflık sağlanacak.

Operasyonel önlemler ve ambalajlama çözümleri:

Yemeksepeti, taze ürünlerin teslimat sürecini güçlendirmek için operasyonel altyapısına yatırım yaptı. Şirket, yumurta taşımacılığı için geliştirilen özel petek koruyuculardan et ve balık ürünlerinin soğuk zincirini koruyan buz jelli termal çantalara kadar çeşitli ambalajlama ve taşıma çözümleri uygulamaya koydu. Bu önlemler teslimatta hasar ve bozulma riskini azaltmayı amaçlıyor.

Araştırmalar, online taze gıda alışverişi yapmayı düşünen tüketicilerin yaklaşık yüzde 50'sinin ürün kalitesi, depolama koşulları ve teslimat sırasında oluşabilecek hasar nedeniyle endişe duyduğunu gösteriyor. Yemeksepeti, bu endişelere doğrudan yanıt veren bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Esnek iade koşulları müşteri memnuniyeti odaklı:

'Tazelik Güvencesi'ni öne çıkaran unsurlardan biri, iade politikasının yalnızca objektif hatalarla sınırlı kalmayıp, kullanıcının beklentisini karşılamayan ürünleri de kapsaması. Çürüme, bozulma veya son tüketim tarihinin geçmiş olması gibi durumların yanı sıra, ürünün olgunluğu, tadı veya dokusu gibi subjektif beklentilerin karşılanmaması durumunda da iade talebi oluşturulabiliyor. Örneğin, yeterince tatlı olmayan bir karpuz veya çok sert bir avokado için kullanıcılar platform üzerinden destek talebi başlatabiliyor ve uygun durumlarda iade süreci hızla işletiliyor.

Yemeksepeti, iade süreçlerini 'Tazelik Güvencesi' ilkeleri doğrultusunda hızlı değerlendirecek şekilde organize ettiğini belirtiyor; böylece tüketicinin güveni pekiştirilecek ve kargo kaynaklı kayıplar azaltılacak.

Operasyonel mükemmellik ve kullanıcı deneyimi: Yemeksepeti CEO'su Oytun Çalapöver, programla ilgili olarak şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Online market alışverişinde taze gıdalar, kullanıcı güveni ve sadakati açısından en belirleyici kategoriler arasında yer alıyor. Bu vizyonla, teslimat hassasiyetinden paketleme teknolojilerine kadar operasyonel altyapımıza ciddi yatırımlar yaptık. Tazelik Güvencesi, ürünün seçildiği andan kapıya teslim edildiği ana kadar uzanan uçtan uca mükemmellik sözümüzdür.'

Şirket ayrıca lansman döneminde seçili taze ürünlerde dönemsel fırsatlar ve ikramlar sunarak kullanıcıların güvence kapsamındaki ürünleri deneyimlemelerini teşvik edecek. Veriler, taze ürün sipariş eden kullanıcıların alışveriş sıklığının yüzde 51, aylık harcama miktarının ise yüzde 64 daha fazla olduğunu gösteriyor; bu nedenle Yemeksepeti, güven bariyerini kaldırarak kullanıcıların yeni kategorilere yönelmesini hedefliyor.

Toparlamak gerekirse, 'Tazelik Güvencesi' Yemeksepeti tarafından taze gıda alışverişinde güveni artırmak için tasarlanmış bütünsel bir adım olarak sunuluyor; arayüzde görünür işaretlemeler, operasyonel iyileştirmeler ve esnek iade politikaları ile amaç, online market alışverişini daha güvenilir ve pratik hale getirmek.

YEMEKSEPETİ, ONLİNE MARKET ALIŞVERİŞİNDE TAZE GIDA KALİTESİNE YÖNELİK ENDİŞELERİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA, MEYVEDEN ETE KADAR GENİŞ BİR YELPAZEYİ KAPSAYAN ‘TAZELİK GÜVENCESİ’ PROGRAMINI HAYATA GEÇİRİYOR.