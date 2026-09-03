Burhaniye'de kınalı bamya üreticinin yüzünü güldürdü

pazarda bamya fiyatları ve üretici memnuniyeti

Burhaniye ilçesinde bamya fiyatlarının yükselmesi, üreticilerin yüzünü güldürdü. Hisar köyünde çiftçilik yapan 59 yaşındaki Mustafa Göksu, bu sezon toplam 8 dekar alanda bamya ektiğini belirtti. Yağışların bol olmasının verimi artırdığını söyleyen Göksu, ürünün talep gördüğünü ve gelir sağladığını aktardı.

üreticinin deneyimi:

Göksu, bu yıl ilk kez ektiği kınalı bamyanın pazarda özel ilgi gördüğünü ifade etti. Kınalı bamyayı İzmir Bornova’dan getirdiği tohumla ekip, bu çeşidi ilk etapta 1 dekar alana dikmiş; beğeni üzerine seneye daha geniş alana ekmeyi planlıyor. Üretici, verimdeki artışı ve talebi değerlendirerek ekim alanını büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

pazar hareketliliği ve fiyatlar:

Göksu haftada dört pazara ürün götürüyor: Burhaniye merkez pazarı, Pelitköy sahil pazarı, Bahçelievler pazarı ve Öğretmenler Mahallesi pazarı. Genel bamyanın pazardaki fiyatı şu anda kilo başına 200 ile 300 lira arasında seyrederken, kınalı bamya kilo başına 300 liradan satılıyor. Göksu, ilgi ve fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "Bamya sayesinde cebimiz para gördü" dedi ve önümüzdeki sezon için planlarını paylaştı.

MUSTAFA GÖKSU