Başkentte moda rüzgârı: COF26 hazır giyim sektörünü buluşturdu

COF26 başkentte sektörün gündemini belirledi

Ankara Ticaret Odası (ATO) destekleriyle, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) öncülüğünde düzenlenen Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-COF26, ATO Congresium'da kapılarını açtı. Etkinliğin açılış konuşmalarında, sektörün ekonomik katkıları, ihracat performansı ve Türkiye'nin markalaşma gereksinimi ön plana çıktı.

açılışta kimler konuştu:

Açılışta söz alanlar arasında ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, AGSD Başkanı ve ATO meclis üyesi Hayati Akbaba ile REM Fuarcılık Genel Müdürü Remzi Çayır yer aldı. ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Tırpancı ile iki ayrı meslek komitesi üyeleri ve çok sayıda sektör temsilcisi açılışta hazır bulundu.

sektörün durum ve rakamlarla görüntüsü:

Gürsel Baran konuşmasında tekstil ve hazır giyimin Ankara ile Türkiye ekonomisi için taşıdığı önemi vurguladı. Türkiye genelinde sektörde yaklaşık 35-40 bin firmanın faaliyet gösterdiğini ve 500 binin üzerinde kişinin istihdam edildiğini belirtti. Baran, 2025 ihracatında bir önceki yıla göre yaklaşık %6,3 düşüş ile ihracatın 16,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini; 2026'nın ilk yedi ayında ise ihracatın 9 milyar doları aştığını kaydetti.

Konuşmada ayrıca küresel rekabet dinamikleri, fiyat baskıları ve bölgesel üretim avantajlarının sektöre etkileri ele alındı. Baran, mevcut zorluklara rağmen sektörün üretim, ihracat ve istihdam yaratma kapasitesiyle geleceğe dönük umut verdiğini ifade etti.

markalaşma ve katma değer çağrısı:

Baran, Türkiye'nin hazır giyim üretim kapasitesinin markalaşma ile desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Hazır giyimde Türkiye’yi ucuz üretici olmaktan çıkarıp, tasarımcı ve marka üreten ülkelerden biri haline getirmek zorundayız" dedi. Tasarım, hız, dijitalleşme, teknoloji ve sürdürülebilirliğin maliyet avantajından en az onun kadar belirleyici olacağına dikkat çekti.

Bu tespit, fuarın ticari gündemi açısından belirleyici oldu; konuşmacılar, ihracatta katma değerli ürün ve marka odaklı stratejilerin önemine vurgu yaptı.

Tekstilkent ve bölgesel örgütlenme:

Konuşmalarda ayrıca Ankara ölçeğinde planlanan Tekstilkent projesine dikkat çekildi. Baran ve Akbaba, Tekstilkent'in üretici, toptancı, yan sanayi ve diğer sektör bileşenlerini aynı çatı altında toplayarak çalışma koşullarını iyileştireceğini ve sektör verimliliğini artıracağını belirtti. Bu proje, bölgesel kümelenme ve lojistik verimlilik açısından önemli bir adım olarak sunuldu.

fuar etkinlikleri ve ticari fırsatlar:

COF26'da yaklaşık 100 firmanın stand açtığı, Türkiye'nin 81 ilinden mağaza sahipleri, butik işletmecileri, alım heyetleri ve sektör profesyonellerinin ziyaretçi olarak katıldığı bildirildi. Fuar, 4 Eylül'e kadar açık kalarak yeni sezon koleksiyonlarını ve kadın hazır giyimi başta alan çeşitli ürün gruplarını sergilemeyi sürdürecek.

Açılış sonrası gerçekleştirilen defilede Esswaap markasının yeni sezon tasarımları tanıtıldı; defilede Demet Şener, Özge Ulusoy ve Gizem Özdilli podyuma çıktı.

değerlendirme ve beklentiler:

Fuar konuşmalarında ön plana çıkan ana tema, sektörü sadece maliyetler üzerinden değerlendirmek yerine tasarım, marka, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir üretim ile güçlendirmek oldu. ATO'nun ve AGSD'nin desteğiyle hayata geçirilen bu etkinlik, sektör temsilcilerine hem yeni iş bağlantıları hem de stratejik yol haritası belirleme imkânı sunuyor.

Akbaba, önümüzdeki dönemde başlatılması planlanan UR-GE projesinin 1 Ekim'de devreye alınacağını ve uluslararası pazarlarda kadın giyim üreticilerinin görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca fuarın sürdürülebilir bir etkinlik haline gelmesi için Ticaret Bakanlığı teşvikleri kapsamında kalıcı destek beklentisi dile getirildi.

COF26, hem mevcut ticari ilişkileri güçlendirmek hem de Ankara'nın "modanın başkenti" hedefi çerçevesinde uzun vadeli sektörel dönüşüme katkı sağlamak üzere bir buluşma alanı sundu. Sektör paydaşlarının ortak mesajı, zorlukların markalaşma ve katma değer odaklı adımlarla aşılabileceği yönünde oldu.

ATO YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN