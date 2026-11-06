Eskişehir'de 57 yaşında üniversite öğrencisi olan kadın annesine diplomasını vermek istiyor

57 yaşında yeniden sıralarda: çocukluk hayali peşinde

Eskişehir'de yaşayan Ayşe Gezer, 57 yaşında üniversite öğrencisi oldu. Hayat şartları yüzünden gençliğinde eğitimini tamamlayamayan Gezer, yıllar sonra başladığı eğitim yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor. Bir çocuk annesi olan Gezer, hem ev içi sorumluluklarını yerine getiriyor hem de eğitimini aksatmadan devam ettiriyor.

eğitim yolculuğu:

Gezer, 41 yaşında açık liseye başladı ve dört yıllık açık lisesini tamamladı. Sonrasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek üniversiteye başvurdu. İlk denemelerinde istediği sonucu alamayan Gezer, vazgeçmeyip tekrar denemeye devam etti ve geçen yıl sınavı başarıyla geçerek Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına yerleşti. Şu anda programın ikinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

aile desteği ve hedefler:

Gezer, sürecin başından beri en büyük motivasyon kaynaklarından birisinin ailesi olduğunu belirtiyor. 84 yaşındaki annesinin okumasını istemesinin kendisine güç verdiğini anlatan Gezer, akademik başarısını annesine adama niyetinde. Evdeki sorumluluklar ve eğitim arasında denge kurduğunu, öğretim üyelerinin ve sınıf arkadaşlarının da kendisini desteklediğini vurguluyor.

Gezer'in sözleri eğitim sürecinin duygusal yanını özetliyor; öğretim üyelerinin kendisini başarabileceğine inandırdığını, bu desteğin motivasyonunu artırdığını ifade ediyor. Hedefi okulunu bitirip annesine diplomasını teslim etmek olarak öne çıkıyor.

mesajı ve toplum için çıkardığı ders:

Gezer, kendi deneyiminden yola çıkarak özellikle kadınlara çağrı yapıyor. Evde oturmak yerine öğrenmeye ve hedeflere yönelmenin önemine dikkat çekiyor. Eğitim yolunda engellerle karşılaşılabileceğini ama vazgeçmemenin sonuç verdiğini hem kendi yaşamıyla hem de attığı adımlarla gösteriyor. Bu örnek, farklı yaşlardan insanların da eğitim fırsatlarını değerlendirebileceğine dair somut bir anlatı sunuyor.

Ayşe Gezer için üniversite sadece akademik bir adım değil; aynı zamanda aile bağlarını güçlendirecek ve uzun zamandır beklenen bir hayali somutlaştıracak bir hedef. Okulun bitiminde annesine vereceği diploma, hem kişisel bir zafer hem de ailenin ortak bir sevinci olacak.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, 57 yaşında üniversite öğrencisi oldu