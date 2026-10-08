Eskişehir'de annelik dayanışması: 75 anne ve 75 bebekle parkta egzersiz

Eskişehir'de kitlesel anne-bebek etkinliği

Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte 75 anne ve 75 bebek aynı anda bir araya gelerek yürüyüş ve egzersiz yaptı. Organizasyon, Anne Bebek Hareket Kulübü tarafından hayata geçirildi; kulübün kurucusu Eda Arslan'ın "Annelik Yalnız Yaşanmamalı" fikri kısa sürede geniş katılıma dönüştü. Etkinlik öncesinde çocuk doktoru Mustafa Alper Aykanat eşliğinde bir kafede soru-cevap gerçekleştirildi, ardından katılımcılar Kanlıkavak Parkı'nda bebek arabalarıyla yürüyüş ve grup hareketleri yaptı. Ortaya çıkan renkli görüntüler, etkinliğin hem fiziksel hem de sosyal boyutunu ortaya koydu.

Kulübün hedefleri ve kurucunun sözleri:

Anne Bebek Hareket Kulübü'nün kurucusu Eda Arslan, projenin bir annenin hayaliyle başladığını belirterek şunları söyledi: "Yolculuğumuz bir annenin hayaliyle başladı diyebiliriz. O anne ben oluyorum. Doğum sonrası annelerin kabul görmeme hissiyatı, arkadaş bulamama, gittikçe yalnızlaşma durumu, evden çıkamama korkusu, sorunlarını kimseye anlatamama ya da sorunlarını kimsenin anlamadığını düşünme ile yola başladık. Aslında sadece hareket etmek için değil, annenin hayatına dokunabilmek, onların yalnız olmadığını, birlikte çok güçlü olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Sosyal, fiziksel ve mental anlamda bunu süslemeye çalıştık. Hedefim, bu sosyal sorumluluk projesinin sadece Eskişehir sınırları içerisinde kalmaması. Tüm şehirlerin bu projeye dair annelerin sosyalleşebileceği, hareket edebileceği ve eğitimler alabileceği daha kapsamlı bir duruma gelmesini amaçlıyoruz. Bu konuda Anne Bebek Hareket Kulübü olarak destekler almayı umuyoruz".

Katılımcı deneyimleri ve etkinlik ayrıntıları:

Yoga eğitmeni Dilara Kaya, Eda Arslan'ın yolculuğuna dostça destek verdiğini ve projede kısa sürede önemli bir kitleye ulaşıldığını vurguladı. Kaya, "Eda hocamın başladığı bu yolculukta ona bir dostu, arkadaşı olarak eşlik ediyorum. Kendim bir anne değilim, bir anneyi belki anlayamam ama anlayış gösterebilirim. Bu yolda onlarla birlikte çok şey öğrendim. Bir annenin, Eda hocamın hayaliyle başlayan bu yolculukta yaklaşık 6-7 ayda 500 anneye ulaştık. Bu yolculukta bazen anne ve bebekler, bazen de babalarında katılımı ile birlikte pilates, yoga zumba gibi egzersiz etkinlikleri ve çeşitli seminerler düzenleyerek ilerliyoruz. Hiçbir annenin yalnız hissetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kısa bir sürede 500 anneye ulaştık. Bizim için gerçekten çok güzel bir rakam. Umarım niceleri olur ve devam eder. Birlikte güçlü bir şekilde bu yolda yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılanlardan biri olan Başak Uğur Çolak, kulübün kendisi için taşıdığı değeri anlattı: "Bana doktorum tarafından lohusa depresyonu teşhisi konuldu ve aynı günün akşamı ben kulübün ilk etkinliğini sosyal medyada gördüm. İlk etkinliğe katılanlardan birisiyim. Zaman içerisinde depresyonu unuttum. Burada o kadar çok mutluyum ki, çünkü çocuğum da mutlu. Çocuk çocukla büyüyor, bu yüzden çok mutluyuz. Biz bu tarz etkinlikleri kulüp içerisinde yapıyoruz. Bazı aklımıza takılan soruları uzmanına soruyoruz. Bugünkü etkinlik ortamımızda da çok fazla ses var ama herkes çok mutlu, hem çocuklar sosyalleşiyor hem de uzmanına soru sormuş oluyoruz. Böyle bir şey bizim için çok değerli."

Etkinlik, hem fiziksel hareket hem de annelerin sosyal destek ve bilgi paylaşımı açısından önem taşıyor. Organizasyonun kurucuları, projenin Eskişehir sınırlarını aşmasını ve daha geniş bir şekilde diğer şehirlerde de uygulanmasını amaçladıklarını belirtti.

Eskişehir'de 75 anne aynı anda bebekleriyle birlikte egzersiz yaptı