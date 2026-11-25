Erzincan'da durum:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında ülke genelinde çok sayıda atama yapılırken, Erzincan'da değişiklik yapılmadı. Karar, toplam 59 isim için görev yerlerini yeniledi veya değiştirdi.

Vali Aydoğdu'nun görev süresi:

Hamza Aydoğdu, Erzincan Valiliği görevini üç yılı aşkın süredir yürütüyor ve yayımlanan karar doğrultusunda görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Bu karar, ilin idari kadrosunda süreklilik anlamına geliyor.

Atamanın kapsamı:

Karar metri, bazı illerin valileri ile çeşitli kamu kurumlarının yöneticilerinde değişiklikler getirdi. Erzincan'ın listede yer almaması, yerel yönetimde mevcut ismin görevine devam etmesi şeklinde yansıdı.

Yerel idare açısından bu tür kararların il genelinde yönetim planlaması, projelerin takibi ve kurumlar arası koordinasyon üzerinde etkileri bulunuyor; Erzincan için ise kısa vadede görevdeki istikrarın sürmesi bekleniyor.

ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU’NUN GÖREV YERİ DEĞİŞMEDİ