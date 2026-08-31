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Eskişehir'de balıkçılar yeni sezona palamut ve hamsi umuduyla hazırlanıyor

Eskişehir'de balıkçılar av yasağının bölgesel olarak sona ermesini bekleyip tezgah ve dükkanları tadilatla yeniliyor; palamut ve hamsi umut veriyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de balıkçılar yeni sezona palamut ve hamsi umuduyla hazırlanıyor

Yeni sezona hazırlık sürüyor:

Eskişehir'de tezgahlarını yeni sezona hazırlayan balıkçılar, tezgah düzenlemeleri ve dükkan tadilatlarıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapanlar için 15 Nisanda başlayan genel av yasağının, Karadeniz, Marmara ve Ege için 1 Eylül'de, Akdeniz için ise 15 Eylül'de sona ereceği takvime göre hazırlıklar hızlandı. Yurdun dört bir yanındaki balıkçılar tedarik, fiyatlandırma ve satış düzenlemelerini gözden geçiriyor.

Palamut ve hamsi beklentisi:

Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, bu yıl palamut ve hamsinin bol olacağına dair beklentilerini aktardı. Arslanbenzer, palamutun 3-4 yılda bir verimli olduğunu hatırlatarak bu yıl küçük teknelerin bile günlük 50-100 kasa palamut tuttuğunu belirtti. Buna göre palamut arzındaki artışın piyasaya olumlu yansıması ve satış fiyatlarının düzelmesi bekleniyor.

Tezgahlar, tadilat ve fiyat beklentisi:

Arslanbenzer, dükkanlarında boyama, aydınlatma, branda ve fayans değişimi gibi tadilatların devam ettiğini söyledi. Sezon başlangıcına hazırlık kapsamında tezgah düzenleri ve hijyen koşulları gözden geçiriliyor. Satış beklentisiyle ilgili konuşan balıkçı, palamutun tanesinin bu yıl 100 TL civarında olabileceğini ve bir palamutun iki kişiyi rahatça doyurabileceğini ifade etti.

Hazırlıklar sadece mal kabulü ile sınırlı kalmıyor; tedarik zinciri, depolama koşulları ve müşteri taleplerine yönelik planlamalar da yapılıyor. Erken sezon hareketliliğinin, hem şehir içindeki tüketicilere hem de lokanta ve esnaf müşterilerine olumlu yansıması bekleniyor.

Genel olarak Eskişehir'deki balıkçılar, bölgesel av yasağı takvimi ve denizlerdeki verimlilik göstergelerini takip ederek yeni sezona temkinli ancak umutlu gözlerle bakıyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE TEZGAHLARINI YENİ SEZON İÇİN HAZIRLADIKLARINI SÖYLEYEN BALIKÇI ERKAN ARSLANBENZER...

ESKİŞEHİR'DE TEZGAHLARINI YENİ SEZON İÇİN HAZIRLADIKLARINI SÖYLEYEN BALIKÇI ERKAN ARSLANBENZER, "BU SENE ÇOK SEVİNDİRİCİ HABERLERİM VAR, PALAMUT VE HAMSİ BOL" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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