Eskişehir'de devriye ekiplerinin durdurduğu sürücünün alkollü olduğu belirlendi

olayın detayları:
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Ulutekin Sokak üzerinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.
denetimde tespit edilen husus:
Ekiplerin yaptığı alkol kontrolünde araç sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.
uygulanan işlemler:
Alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken, gerekli idari ve adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla ifade verilmek üzere sürücü polis merkezine sevk edildi.
POLİS ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPTI
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