Eskişehir'de devriye ekiplerinin durdurduğu sürücünün alkollü olduğu belirlendi

Eskişehir'de Trafik Tescil ve Denetleme ekipleri Odunpazarı Çankaya Mahallesi Ulutekin Sokak'ta durdurdukları hafif ticari aracın sürücüsünün alkollü olduğunu tespit etti.