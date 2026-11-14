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Eskişehir'de diyabet bilinci güçlendirildi: emeklilere ve personele eğitim

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım'da Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri ve personele diyabet, beslenme ve egzersiz eğitimi verdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eskişehir'de diyabet bilinci güçlendirildi: emeklilere ve personele eğitim

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden diyabet farkındalık eğitimi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Diyabet Günü vesilesiyle emeklilere ve personele yönelik bir farkındalık programı düzenledi. Etkinlik, her yıl 14 Kasım'da anılan Dünya Diyabet Günü kapsamında, toplumda diyabet bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Programı, Bakanlığın "Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç!" sloganı doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar birimi organize etti.

Eğitimin kapsamı:

Katılımcılara diyabet konusunda temel bilgiler verildi; ayrıca sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve diyabetten korunma yolları üzerine kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde, günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler ve risk faktörlerinin önemi vurgulandı.

Katılımcılar ve amaç:

Program, Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğü personelinin katılımına açık tutuldu. Amaç, hem risk altındakilerin farkındalığını artırmak hem de sağlık çalışanlarının toplum bilincini yükseltmeye yönelik çalışmalarını desteklemektir.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA EMEKLİLERE VE PERSONELE YÖNELİK...

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA EMEKLİLERE VE PERSONELE YÖNELİK DİYABET FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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