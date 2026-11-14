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UMKE ekiplerinin araç hakimiyeti üç günlük eğitimle güçlendi

11-13 Kasım 2026'de Eskişehir'de tamamlanan UMKE güvenli sürüş eğitimi, katılımcıların araç hâkimiyeti ve zor koşullarda sürüş becerilerini geliştirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

UMKE ekiplerinin araç hakimiyeti üç günlük eğitimle güçlendi

Eğitimin ana hatları:

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen UMKE Güvenli Sürüş Eğitimi, 11-12-13 Kasım 2026 tarihlerinde; üç gün süren teorik ve uygulamalı çalışmaların ardından tamamlandı. Programın temel hedefi, UMKE personelinin sahada karşılaşabileceği zorlu koşullarda güvenli sürüş yetkinliğini artırmaktı.

Uygulamalı ve teorik çalışmalar:

Eğitim kapsamında katılımcılara güvenli sürüş teknikleri, araç hâkimiyeti ve manevra kabiliyeti üzerine hem sınıf içi teorik oturumlar hem de sahada uygulama çalışmaları yapıldı. Oturumlarda temel sürüş prensiplerinin pekiştirilmesi ve zor zeminde kontrolün korunmasına yönelik uygulamalı alıştırmalara öncelik verildi.

Kapanış ve sertifikalandırma:

Üç günlük programın tamamlanmasının ardından katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Eğitimin planlanmasında ve icrasında görev alan eğitmenler ile katılımcılara teşekkür edilerek program resmen sonlandırıldı.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UMKE...

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UMKE GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ, ÜÇ GÜNLÜK TEORİK VE UYGULAMALI ÇALIŞMALARIN ARDINDAN SONA ERDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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