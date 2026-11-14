KBÜ ev sahipliğinde sca’26: akıllı şehirlerde etik, güvenlik ve dijital ikiz gündemi

konferansın genel görünümü:

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 11. Uluslararası Akıllı Şehirler ve Uygulamaları Konferansı (SCA’26), 10-12 Kasım tarihlerinde Demir Çelik Enstitüsü Ana Konferans Salonu'nda tamamlandı. Organizasyona 55 ülkeden ve 246 üniversiteden araştırmacılar katıldı; değerlendirme sürecine giren 420'nin üzerinde bildiriden 253 çalışmanın sunulmak ve yayımlanmak üzere kabul edilmesi konferansın uluslararası boyutunu gösterdi.

Üç gün süren etkinlik, bilimsel oturumlar, açılış konuşmaları ve kapanış programı ile tamamlandı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından organizasyon sonlandırıldı.

açılış konuşmaları ve yayın bilgileri:

Konferans açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, akıllı şehir teknolojilerinin temel amacının insan hayatını kolaylaştırmak, mutluluğu ve yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurguladı; teknolojinin bireysel iradenin önüne geçmemesi gerektiğine dikkat çekti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni ise kişisel mahremiyet, güven ve toplumsal yaşam üzerindeki olası etkilerin değerlendirilmesi gerektiğini; akıllı şehir uygulamalarının etik ve insani boyutlarının göz önünde tutulmasının önemini dile getirdi.

Konferans Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, SCA serisinin 2017'den bu yana sürdüğünü ve Türkiye ile Fas'tan akademisyenlerin iş birliğiyle uluslararası platformda geliştiğini belirtti. Kabul edilen bildirilerin Springer ve ISPRS yayın platformlarında yayımlandığını, çalışmaların Scopus indeksinde tarandığını aktararak; kabul edilenlerin 100'den fazlasının ISPRS Arşivleri'nde, kalanların ise Springer'ın LNNS serisinde yer alacağını açıkladı.

bilimsel oturumlar ve öne çıkan temalar:

Konferansta yapay zekâ, dijital ikizler, siber güvenlik ve sürdürülebilir kentleşme ana temaları etrafında oturumlar düzenlendi. Bilimsel programda yapay zekâ destekli sağlık ve eğitim uygulamaları, siber güvenlik, blokzincir, robotik, akıllı yönetişim, makine öğrenmesi, coğrafi bilgi sistemleri ve sürdürülebilir mimari gibi başlıklar ele alındı. Son gün oturumlarında ise üç boyutlu modelleme, nokta bulutları, dijital ikizler, uzaktan algılama ve çevresel izleme konuları tartışıldı.

Açılış programında Northumbria Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Arayıcı kültürel mirasın belgelenmesi ve korunmasında yapı bilgi modellemesi ile yapay zekâ uygulamalarını ele aldı. Szeged Üniversitesinden Dr. Attila Kertész akıllı sistemlerin yönetiminde gelişen teknolojilerin rolünü sundu; Universiti Teknologi Malaysia'dan Prof. Dr. Alias Abdul Rahman ise üç boyutlu mülkiyet kadastrosu ile dijital yapı modellerinin entegrasyonunu anlattı. Ayrıca Türkiye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Ulusal 3D Taşınmaz Altyapısına ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

Konferans, akıllı şehir teknolojilerinin teknik boyutunun yanı sıra etik, mahremiyet ve yönetişim konularının da uluslararası platformda tartışılmasına olanak sağlayarak sona erdi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN (KBÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 11. ULUSLARARASI AKILLI ŞEHİRLER VE UYGULAMALARI KONFERANSI (SCA’26), YAPAY ZEKÂ, DİJİTAL İKİZ, SİBER GÜVENLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME BAŞLIKLARININ ELE ALINDIĞI BİLİMSEL OTURUMLARIN ARDINDAN SONA ERDİ.