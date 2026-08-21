Eskişehir'de gece baskını: kasklı üç kişi daire kapısını kırıp uyuşturucu kolileri kaçırdı

Olayın ayrıntıları:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Gülersoy Sokak'ta bulunan bir apartmanın 10 numaralı dairesine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından girildi. Olayda, yüzleri kaskla kapalı kasklı üç şüpheli binanın kapısını kırarak içeri girdi ve içeride bulunan uyuşturucu hap dolu üç büyük koliyi alıp olay yerinden uzaklaştı.

Görgü tanıklarının anlattığına göre şahıslar, apartman önüne gelen bir motosiklete kolilerle binerek kaçtı. Kaçış sırasında bazı hapların yola saçıldığı, şüphelilerin hızla uzaklaşırken park halindeki bazı araçlara çarparak hasar verdiği belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire ve çevresinde inceleme yaparak delil topladı ve şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görgü tanığının anlatımı:

Apartman sakini Fırat Yılmaz, yaşananları şu sözlerle aktardı: "10 numaralı dairede bir gürültü oldu, kapıya tekme falan atıldı. Biz kapı sesine aşağı indik. Daha sonrasında ben çıktığımda kapı kırılmıştı. Aşağıya bir arkadaşın elinde kolilerle indiğini gördüm. Daha sonrasında baktım, kapı kırılmış ve içeride de kimse yok. Farklı koliler daha vardı. Biz o zaman zaten polisi aradık. Polisler de geldi, incelediler. Yani bazı kolileri almışlar. Kolilerde uyuşturucu olduğu falan söyleniyor. Evet, haplar düşmüş. Zaten kaçarlarken ve düşmüşler. Kolilerle bazı arabalara vurmuşlar, hasar vermişler. Motosikletle, evet. Ben görmedim ama motorla apartmanın önüne kadar gelmişler. Sonra da kolilerle kaçarken düşmüşler, birkaç arabaya hatta zarar vermişler, sonra devam etmişler."

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, sokakta ve dairede inceleme yaptı; düşen haplara ve olay yerindeki diğer bulgulara ilişkin tutanak tutuldu. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve şüphelilerin tespit edilmesi için görüntü kayıtları ve görgü tanıklarının beyanlarının değerlendirildiğini bildirdi.

Olay, apartmanda yaşayanlar arasında tedirginlik yarattı; sakinler benzer olaylara karşı güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından soruşturmanın yönü ve olası suç unsurlarına ilişkin değerlendirmeler ilerleyen aşamalarda kamuoyuyla paylaşılacak.

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