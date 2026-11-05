Eskişehir’de sirenler ve pankartlarla organ bağışı çağrısı

Eskişehir'de sağlık çalışanlarından kortej yürüyüşü:

Organ Bağışı Haftası (3-9 Kasım) kapsamında Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, organ bağışı farkındalığını artırmak için Porsuk Çayı kenarındaki Adalar mevkiinde bir kortej düzenledi. Yürüyüşe Acil Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı'nın yanı sıra çok sayıda hekim, hemşire, acil sağlık personeli ve sağlık meslek lisesi öğrencileri katıldı.

Mesajlar, sloganlar ve kamuoyu desteği:

Kortej, ellerde taşınan pankartlar, atılan sloganlar ve ambulansların sirenleri eşliğinde ilerledi. Katılımcılar sıklıkla "Organ bağışı hayat kurtarır" sloganını tekrar ederken, çevredeki vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Doç. Dr. Yaşar Bildirici etkinlikte organ bağışının boyutlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Türkiye genelinde yaklaşık 32 bin kişi organ nakli bekliyor. Bu hastaların yaklaşık 26 binini böbrek nakli bekleyenler oluştururken, ülke genelinde yaklaşık 650 çocuk hastamız bulunuyor. 2025 yılında organ nakli beklerken 4 bin 674 hastamızı kaybettik. Eskişehir’de ise 125’i böbrek, 3’ü karaciğer nakli bekleyen toplam 128 hastamız var. Türkiye canlıdan organ naklinde dünyada ilk sıralarda ancak kadavra bağışlarını artırmamız şart. Bizler kadim şefkat kültürüne sahip bir toplum olarak organ bağışını da rahatlıkla artırabiliriz"

e-Nabız, e-Devlet çağrısı ve kişisel deneyim:

Bildirici konuşmasının devamında, vatandaşları e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı kaydı oluşturmaya çağırdı ve ailelerle önceden irade paylaşmanın önemine vurgu yaptı. Konuşmanın ilgili bölümü şöyle:

"Eğer Türkiye’nin en akıllı, en zeki ili olarak biliyorsak kendimizi, lütfen organlarımıza, organ bağışlığına daha hassas davranalım. Eskişehir’i en üst düzeylere taşıyalım. Ben öldükten sonra benim organlarım hiçbir işe yaramayacak ama bir annenin ya da bir babanın hayatına dokunacaksınız. Lütfen sizden ricam; e-Nabız üzerinden, e-Devlet üzerinden rica ediyorum organ bağışımızı yapalım ve veri sistemde hem e-Nabız’da hem e-Devlet’te bir vekil atıyorsunuz. Bu vekillerinizle mutlaka görüşün. Ben öldükten sonra senden ricam; benim organlarım kim ne derse desin, benim organlarımı bağışla diye kendisinden ricada bulunun. Bizim en büyük sıkıntımız beyin ölümü tespiti değil, beyin ölümü tespit edilen vatandaşlarımızın daha sonrasında aile bireylerinin organlarımızı bağışlamaması. O yüzden kuralımız çok basit; hayattayken bu irademizi verelim ve varislerimizle birlikte bunu belirleyelim. Tüm Eskişehir’den ricamdır, organ bağışında bulunarak bir cana umut olun."

Programda ayrıca Muhtaçlara Sağlık Birimi Sorumlusu Selahattin Demir kendi nakil sürecini anlattı ve annesinin bağışıyla yeniden hayata tutunduğunu aktardı:

"Annem bir saniye bile düşünmeden, ’Benim böbreğim oğlum artık sende yaşasın’ dedi. Hayat, paylaşıldıkça ve başkalarına aktarıldıkça anlam kazanıyor. Gelin organ bağışını yalnızca belirli tarihler arasında konuşmayalım, ön yargıları birlikte yıkalım ve bir cana umut olalım"

Etkinlik, katılımcıların taşıdığı farkındalık pankartları ve çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.

TÜRKİYE'DE HER YIL 3-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKMEK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA PORSUK ÇAYI KENARINDAKİ ADALAR MEVKİİNDE BİR KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.