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İnsanlık ölmemiş: Salıpazarı'nda yanlış hesaba geçen 400 bin lira iade edildi

Samsun'un Salıpazarı'nda isim benzerliğiyle hesabına yanlışlıkla 400 bin TL geçen su tesisatçısı Adem Akgül, parayı bankaya bildirip iade etti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İnsanlık ölmemiş: Salıpazarı'nda yanlış hesaba geçen 400 bin lira iade edildi

Olayın detayları:

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen bir banka işleminde, isim benzerliği nedeniyle hesabına yanlışlıkla 400 bin TL aktarıldı. Hesabı düzenli olarak kontrol eden su tesisatçısı Adem Akgül, bakiyede beklenmedik bir artış fark etti ve tutarın kendisine ait olmadığını hemen anladı.

Adım adım iade süreci:

Akgül, gördüğü yüksek tutarı vakit kaybetmeden bankaya bildirdi ve şube yetkilileriyle görüşerek işlemin düzeltilmesini talep etti. Bankanın yaptığı kontroller sonrası para, aynı isim ve soyadı taşıyan gerçek hak sahibinin hesabına aktarıldı.

Neden önemli:

Olay, isim teyidinde yaşanan aksaklıkların yüksek meblağlı işlemlerde ciddi karışıklıklara yol açabileceğini gösterdi. Bununla birlikte, Akgül gibi dikkatli ve sorumlu davranan vatandaşların müdahalesiyle hataların kısa sürede giderilebildiği ortaya kondu.

ADEM AKGÜL

ADEM AKGÜL

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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