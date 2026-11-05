Havza'da gönüllü destekle Türk Kızılay iki günde 45 ünite kana ulaştı

kampanya sonuçları:

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında iki gün içinde 45 ünite kan toplandı. Çalışma Havza Mehmetçik Meydanı'nda çarşamba ve perşembe günleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sürdü. Kampanya, Türk Kızılay Kan Toplama Merkezi ekipleri tarafından yürütüldü ve çok sayıda vatandaş katılarak destek verdi.

uygulama ve katılımcı desteği:

Kampanya iki günlük program dahilinde planlı olarak gerçekleştirilirken, bağış işlemleri ekipler tarafından titizlikle yürütüldü. Toplanan kanlar, kan ihtiyacı bulunan hastaların tedavilerinde kullanılması amacıyla kan stoklarına eklenecek. Yetkililer, kampanyaya katılan Havzalı vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti ve benzer organizasyonların önemine dikkat çekti.

kan bağışının önemi:

Yetkililer, kan bağışının ameliyatlardan acil müdahalelere, kronik hastalıkların tedavisinden çeşitli sağlık sorunlarına kadar geniş bir alanda hayati rol oynadığını vurguladı. Güvenli kan temininin sürekliliği için düzenli bağış çağrısı yapıldı; bir ünite kanın birden fazla hastaya umut olabileceği hatırlatıldı.

HAVZA İLÇESİNDE TÜRK KIZILAY TARAFINDAN DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINDA İKİ GÜN İÇERİSİNDE 45 ÜNİTE KAN TOPLANDI.