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Eskişehir'de sokakta şüphe uyandıran araçtan uyuşturucu çıktı

Eskişehir'de Yunus Timleri, Emek Mahallesi Kazansoy Sokak'ta park halindeki araç ve içindeki 2 kişiyi kontrol etti; satılmaya hazır uyuşturucu bulundu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de sokakta şüphe uyandıran araçtan uyuşturucu çıktı

Eskişehir'de araç ve iki kişiden uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Odunpazarı ilçesi Emek mahallesi Kazansoy sokak üzerinde durumundan şüphelenilen park halindeki otomobil ve içindeki 2 şahsı kontrol etti. Yapılan arama sonucunda, satılmaya hazır olduğu öngörülen önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin durumu şüpheli bulması üzerine gerçekleştirdiği inceleme ve aramalarda bulunan maddeler emniyet görevlileri tarafından muhafaza altına alındı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede ele geçirilen maddelerin satışa hazırlanmış paketler halinde olduğu tespit edildi.

şahısların işlemleri:

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 2 şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma ve adli süreç Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülecek.

ESKİŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHESİ ÜZERİNE İNCELEME YAPILAN PARK HALİNDEKİ ARAÇ VE 2 ŞAHISTAN...

ESKİŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHESİ ÜZERİNE İNCELEME YAPILAN PARK HALİNDEKİ ARAÇ VE 2 ŞAHISTAN, SATIŞA HAZIRLANDIĞIN DÜŞÜNÜLEN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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