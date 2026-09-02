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Eskişehir'de ücretsiz ileri sürüş eğitimiyle motosiklet risklerine müdahale ediliyor

Eskişehir'de düzenlenen programda 120 sürücüye ücretsiz ileri sürüş eğitimi verildi; uygulamalarda panik freni, kaçış ve viraj teknikleri öğretildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:30

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de ücretsiz ileri sürüş eğitimiyle motosiklet risklerine müdahale ediliyor

Eskişehir'de uygulamalı eğitim

Türkiye Motosiklet Platformu koordinasyonunda Eskişehir'de gerçekleştirilen eğitim programında uzman eğitmenler, yaklaşık 120 motosiklet sürücüsüne ücretsiz güvenli ve ileri sürüş teknikleri anlattı. Proje, Sakarya, Bolu, Bursa, Kütahya ve Eskişehir'i kapsayan altı ilde yürütülüyor ve uygulamalar iki gün boyunca sabah erken saatlerden akşam 18.00'e kadar sürdü.

Katılımcılara tam ekipmanla uygulanması sağlanan eğitimde panik freni, acil duruş, kaçış manevraları ve viraj teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Kursiyerlere eğitimler sırasında muvafakatname imzalatıldı ve tüm uygulamalar izinlerle gerçekleştirildi.

Eğitimin kapsamı:

Motorlu taşıtlar usta öğreticisi ve güvenli ileri sürüş eğitici eğitmeni Gürkan Güler, eğitimin amacını trafik içindeki motosiklet risklerini azaltmak olarak özetledi. Güler, projenin Türkiye geneline yayıldığını belirterek İstanbul'da teori, Yalova ve Antalya'da uygulama çalışmaları yapıldığını ve Eskişehir'in sıradaki durak olduğunu ifade etti.

Güler, eğitimlerin ücretsiz olduğunu ve motosikletlerin piste park halinde bulunduğunu vurgulayarak, asıl tehlikenin sürücü hataları olduğuna dikkat çekti: "Motosikletler duruyor, kime ne zararı var? Burada tehlikeli olan, motosiklet üzerindeki sürücüdür."

Sürücülerin eksiklikleri ve hedefler:

İleri sürüş eğitmeni ve eski Yunus Polis eğitmeni Mehmet Çetin, ehliyet sonrası eğitimlerin maliyetinin birçok sürücü için külfet oluşturduğunu söyledi. Çetin, kaza verilerinin sürücülerin temel manevraları yeterince bilmediğini gösterdiğini belirtti.

Çetin'in aktardığına göre birçok sürücü durmasını, kaçmasını ve yan yatmasını bilmiyor. Bu nedenle ücretsiz eğitimlerle bu becerilerin cımbızlama yöntemiyle öğretilmesine karar verildi. Ayrıca Çetin, motosikleti durduranın ön fren olduğunu ancak frenlemeye uygulanan dozajın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Programın amaçlarından biri, trafikteki motosiklet kazalarını azaltmak için sürücülerin pratik becerilerini artırmak ve kazaya sebep olan temel hataları yok etmeye çalışmak. Eğitimin ücretsiz ve uygulamalı yapısı, eğitimlere erişimdeki ekonomik engelleri azaltmayı hedefliyor.

Etkinlik iki gün sürdü ve sabah erken saatlerden akşam 18.00'e kadar devam eden oturumlarla katılımcılara yoğun uygulama imkanı sağlandı. Projenin diğer illerdeki uygulamalarıyla birlikte elde edilecek verilerin kaza istatistiklerine olumlu yansımaları hedefleniyor.

TÜRKİYE MOTOSİKLET PLATFORMU BÜNYESİNDE ESKİŞEHİR&#039;DE BİR ARAYA GELEN UZMAN EĞİTMENLER, MOTOSİKLET...

TÜRKİYE MOTOSİKLET PLATFORMU BÜNYESİNDE ESKİŞEHİR'DE BİR ARAYA GELEN UZMAN EĞİTMENLER, MOTOSİKLET KULLANICILARINA ÜCRETSİZ GÜVENLİ VE İLERİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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