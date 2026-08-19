Eskişehir'de yeni muharip hava kuvvetleri komutanı Erdoğan Gür'den vali ziyareti

Ziyaret detayları:

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararıyla Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Korgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Program kapsamında Hava Korgeneral Erdoğan Gür, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı; ardından valiyle makâmında bir süre görüştü.

görüşmede iletilen temenniler:

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yeni görevine başlayan Hava Korgeneral Erdoğan Gür'e çalışmalarında başarılar diledi.

ziyaretin kısa süreci:

Ziyaret, şeref defteri imzası ve makamdaki görüşme ile tamamlandı; her iki taraf nezaket çerçevesinde karşılıklı temennilerini iletti.

YÜKSEK ASKERÎ ŞÛRA (YAŞ) KARARI İLE MUHARİP HAVA KUVVETİ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN HAVA KORGENERAL ERDOĞAN GÜR, ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.