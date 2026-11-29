panelin kapsamı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Eskişehir’in Altın Damlası: Dorlion Zeytinyağı ve Sağlık Paneli" Genco Erkal Sahnesi'nde yapıldı. Etkinlik, 2026 Eskişehir Yılı programı kapsamında düzenlenirken akademisyenler, üreticiler ve çok sayıda davetli bir araya geldi. Panelin hedefi, kentteki zeytincilik potansiyelini görünür kılmak, yerel üretimi desteklemek ve zeytinyağının sağlık boyutlarına dair bilimsel farkındalığı artırmaktı.

zeytincilik çalışmaları ve bölgesel etkiler:

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu açılış konuşmasında Orta Sakarya Vadisi'nde yürütülen çalışmalara vurgu yaptı. Koyuncu, bölgede 100 binin üzerinde zeytin ağacı bulunduğunu, zeytinciliğin daha önce üretime dahil edilmeyen arazileri ekonomiye kazandırdığını belirtti. Dorlion markasını, kaliteli ve katma değerli tarımsal üretim açısından örnek gösteren Koyuncu, üniversitenin bölgedeki çalışmalara akademik destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

belediye politikaları ve yerel üretimin desteklenmesi:

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı İnci Ülüğ zeytinyağını sadece bir gıda maddesi değil, sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise kentin zeytincilik geçmişine işaret ederek bin yılı aşkın doğal zeytin ağaçlarının bölgedeki mirasına değindi. Ünlüce, zeytin fidanı dağıtımının sürdüğünü ve bu yıl için 20 binin üzerinde yeni fidan dağıtılmasının planlandığını; Dorlion markasının ise kent kimliğinin parçası haline gelerek belediyenin üretici marketlerinde vatandaşlarla buluştuğunu belirtti.

zeytinyağının sağlık etkileri ve tadım uygulamaları:

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya üstlendi. Panelde Eczacı Atilla Totoş, Doç. Dr. Fatih Kar, Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, Prof. Dr. Yahya R. Laleli ve Dr. Hilmi Yıldırım zeytinyağının sağlık üzerindeki etkilerini; doğru tüketim alışkanlıkları, kaliteli üretim ve koruyucu hekimlik perspektifinden bilimsel veriler ışığında değerlendirdiler. Katılımcılara Anadolu Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve İnönü Hünerli Ev Kadınları Kooperatifi tarafından hazırlanan zeytinyağlı ikramlar ile Küllüoba ekmeği sunuldu. Etkinlik, Fügen Durlu Özkaya ve Sebahat Totoş tarafından gerçekleştirilen uygulamalı zeytinyağı tadımıyla sonlandı.

Panel, bölgedeki üretim dinamiklerini, sağlık bilincini ve yerel markalaşmayı bir araya getirerek Eskişehir'de zeytinciliğin yeniden canlandırılması yönündeki çabaların toplum nezdinde görünürlüğünü artırdı. Katılımcılar, üretici-akademi-belediye iş birliğinin sürdürülebilir tarım ve halk sağlığı açısından önemini vurgulayarak benzer etkinliklerin devamını talep etti.

PROGRAM KAPSAMINDA KATILIMCILARA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ BÖLÜMÜ VE İNÖNÜ HÜNERLİ EV KADINLARI KOOPERATİFİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ZEYTİNYAĞLI İKRAMLAR VE KÜLLÜOBA EKMEĞİ SUNULDU.