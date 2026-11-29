kaza yeri ve araçların çarpışma düzeni:

Bartın'ın Kozcağız beldesi ile Zonguldak'ın Perşembe beldesini birbirine bağlayan kara yolu Bedil Kavşağı'nda üç farklı yönden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı. Olayda, Perşembe istikametinden gelen A.E. idaresindeki 34 BEĞ 251 plakalı araç, Kozcağız yönünden gelen F.A. yönetimindeki 39 ACU 097 plakalı araç ve Hadırlar köy yolundan çıkan Ş.K.'nın kullandığı 74 AGG 627 plakalı araç birbirine çarptı.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada, sürücülerden A.E. ile aynı araçta bulunan yolcu S.E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve her iki kişi de ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

trafik ve ulaşım durumu:

Kaza nedeniyle bölgedeki yetkili birimler trafiği kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

BARTIN'DA 3 FARKLI YÖNDEN GELEN 3 ARAÇ KAVŞAKTA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZADA YARALANAN 2 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.