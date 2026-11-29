Konferans ve katılımcılar:

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonunda düzenlenen 'İradeyi Eğitmek: Aklın ve Kalbin Beraberliği' konferansına Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ile çok sayıda öğrenci hazır bulundu.

İrade, motivasyon ve engelleri:

Doç. Dr. Mehmet Dinç konuşmasında iradeyi bireyin uzun vadeli değerleri uğruna anlık isteklerinden vazgeçebilme yetisi olarak tanımladı ve bunun hedeflere ulaşmada ile iç huzurun sağlanmasında merkezi bir rol oynadığını vurguladı. Dinç, iradeyi açıklarken şunu ifade etti: 'İrade bir insanın en çok sevdiği için şu an sevdiğinden vazgeçebilme gücüdür.'

Motivasyon önündeki engelleri üç başlıkta topladı: yapılan işi anlamlı bulmamak, kişinin kendine güvenmemesi ve destekleyici bir çevrenin yokluğu. Bu engellerin farkında olunmasının, hedefe yönelik adımlar atmada belirleyici olduğunu belirtti ve 'Önemli olan mazeretlere rağmen ne yaptığınız' sözleriyle çabayı ve sorumluluğu öne çıkardı.

İradeyi güçlendirme yolları:

Dinç, iradenin bir kas gibi çalıştığını, düzenli kullanıldığında güçlendiğini, ihmal edildiğinde zayıfladığını söyledi: 'İrade bir kas gibidir. Ne kadar kullanırsanız o kadar güçlenir, ne kadar kullanmazsanız o kadar zayıflar.' Bu benzetme üzerinden günlük yaşamda davranış kontrolünün öğrenilmesinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasında kalp, zihin ve davranışların uyumunun gerekliliğini vurgulayan Dinç, bireylerin başkalarının hayatlarına odaklanmak yerine kendi yaşamlarını değerlendirmesi ve kendilerine zaman ayırmasının altını çizdi. Ayrıca yazmanın ve duygu-düşünceyi ifade etmenin kişinin kendini tanımasına katkı sağladığını belirtti.

Konferans, Dinç'in 'İradeyi Eğitmek: Aklın ve Kalbin Beraberliği' adlı kitabını imzalaması ve öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDE TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL BAŞKANI DOÇ. DR. MEHMET DİNÇ’İN KONUŞMACI OLDUĞU "İRADEYİ EĞİTMEK: AKLIN VE KALBİN BERABERLİĞİ" BAŞLIKLI KONFERANS DÜZENLENDİ.