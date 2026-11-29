Bolvadin rüzgarı İstanbul yaren gecesinde:

İstanbul Afyonkarahisarlılar Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Yaren Gecesi programına katılan Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, kentte yaşayan hemşehrileriyle buluşarak ilçede yürütülen hizmetleri ve planlanan projeleri paylaştı. Etkinlik, memleket özlemi ve hemşehri dayanışmasının öne çıktığı bir ortamda gerçekleşti.

Standta tatlar ve projeler tanıtıldı:

Program alanında Bolvadin Belediyesi tarafından açılan tanıtım standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. İlçenin coğrafi işaretli lokumu ve bükmesi başta olmak üzere yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi. Stantta ayrıca Başkan Aynacı döneminde hayata geçirilen yatırımlar, sunulan hizmetler ve devam eden projeler hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Hemşehri memnuniyeti ve birlik mesajı:

Gecede memleket hasreti ile hemşehri dayanışması ön plana çıktı; vatandaşlar belediye çalışmalarına dair memnuniyetlerini ve olumlu geri dönüşlerini paylaştı. Program sonrası yapılan açıklamalarda birlik ve birlikte hareket etme vurgulandı. Yetkililer, "Nerede bir Bolvadinli, nerede bir Afyonkarahisarlı hemşehrimiz varsa biz oradayız. Mesafe tanımadan, memleketimizin ve hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaren Gecesi'ne Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı'nın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolvadin İlçe Başkanı Mahmut Kızıltoprak ve Bolgiysan Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Fevzi Karagöz de katıldı. Katılımcılar etkinliğin, İstanbul'da yaşayan hemşehrilerle bağları güçlendirdiğini ve Bolvadin'in tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Yetkililer, İstanbul buluşmasının ardından mesafe gözetmeksizin hemşehri ilişkilerini sürdüreceklerini ve ilçedeki projelerin tanıtımına devam edeceklerini ifade etti.

AFYONKARAHİSARLILAR DERNEKLERİ FEDERASYONUNCA YAREN GECESİ PROGRAMI DÜZENLENDİ