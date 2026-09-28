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Eskişehirli meslek lisesi öğrencileri Teknofest 2026'da dört Türkiye derecesi aldı

Eskişehir Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Teknofest 2026 Mesleki Yetenek Yarışması'nda dört Türkiye derecesi kazanarak büyük başarı gösterdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eskişehirli meslek lisesi öğrencileri Teknofest 2026'da dört Türkiye derecesi aldı

Eskişehir'den dört Türkiye derecesi:

Eskişehir Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışmasında farklı kategorilerde toplam dört Türkiye derecesi elde etti. Okulun projeleri ve uygulamalı mesleki becerileri jüri tarafından yüksek puanlandırıldı ve Eskişehir'e önemli bir başarı olarak döndü.

kaynakçılıkta Eskişehir üstünlüğü:

Lise düzeyinde düzenlenen Kaynakçılık kategorisinde Eskişehir takımları ilk üç sırayı paylaşarak dikkat çekti. Danışman öğretmenliğini Yasin Semih Altın'ın yaptığı LAV Takımı Türkiye birincisi olurken; İsa Bekdemir danışmanlığındaki ARK Takımı Türkiye ikinciliğini ve Habip Hönül yönetimindeki ES KAYNAK Takımı ise Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Bu sonuç, okulun kaynakçılık eğitimindeki niteliğini ve öğrenci hazırlığının başarısını gözler önüne serdi.

elektrik kumanda panosu tasarımında podyum:

Öğrencilerin diğer başarısı Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama kategorisinde geldi. Danışman öğretmen Cumali Çağlar rehberliğindeki PANOTECH Takımı, jüri değerlendirmeleri sonucunda Türkiye üçüncüsü olarak podyuma çıktı ve okula bir derece daha kazandırdı.

eğitim camiasından tebrik mesajı:

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, elde edilen dereceler sonrası bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajda mesleki eğitimin önemi vurgulanarak, öğrenciler, danışman öğretmenler ve emeği geçen tüm eğitim çalışanları kutlandı; başarılarının devamı dilendi. İl millî eğitiminin paylaşımı, bu tür yarışmaların hem öğrenci gelişimi hem de mesleki eğitimin görünürlüğü açısından taşıdığı değeri doğruluyor.

Okulun Teknofest 2026'da gösterdiği performans, Eskişehir'deki mesleki ve teknik eğitimin somut bir başarı örneği olarak değerlendiriliyor ve önümüzdeki dönemde benzer yarışmalarda yeni dereceler bekleniyor.

ESKİŞEHİR ÖZEL EOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, TEKNOFEST 2026 MESLEKİ YETENEK...

ESKİŞEHİR ÖZEL EOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, TEKNOFEST 2026 MESLEKİ YETENEK YARIŞMASI'NDA FARKLI KATEGORİLERDE 4 TÜRKİYE DERECESİ ELDE EDEREK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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