Eskişehirspor hazırlıklara başladı
Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta mücadelesinde 29 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Denizli İdman Yurdu 1959 SK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İlk antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar:
Teknik heyet yönetiminde yapılan idmanda futbolcular önce ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise takımın maç planına yönelik taktik çalışmaların ön plana çıktığı bildirildi.
hedef galibiyet:
Ligde 38 puanla averajla 3. sırada bulunan Eskişehirspor'un, sahasında oynayacağı bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedeflediği aktarıldı.
ESKİŞEHİRSPOR, TFF 3. LİG 2. GRUP'UN 14. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI DENİZLİ İDMAN YURDU 1959 SK MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
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