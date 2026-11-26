Gençlerin çizimleri Osmangazi'ne Altın Karınca'yı getirdi

Osmangazi Belediyesi, kent estetiğine katkı sunan çalışmasıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nde önemli bir başarı elde etti. Belediye tarafından hayata geçirilen Basketbol Sahaları Zemin Tasarım Projesi, Kentsel Tasarım ve Mimari kategorisinde ödüle layık görüldü.

Projenin özü:

Projede, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ile Bursaspor Basketbol iş birliğiyle liseli gençlerin özgün tasarımları kullanıldı. Kükürtlü, Soğukkuyu ve Demirtaş mahallelerindeki sahalar, öğrencilerin çizimleri temel alınarak yeniden düzenlendi. Tasarımların belirlenmesinde halk oylamasına başvuruldu ve toplam 5 bin vatandaşın katılımıyla sonuçlanan seçimin ardından tercih edilen görseller sahalara aktarıldı.

Uygulama aşamasında üç boyutlu sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanılarak tasarımların saha zeminindeki görünümü önceden test edildi; böylece estetik ve işlevsellik arasındaki uyum sağlandı.

Katılım, değerlendirme ve tören:

Altın Karınca Ödülleri; yerel yönetimlerde nitelikli uygulamaları teşvik etmek, örnek projelerin yaygınlaşmasını sağlamak ve sürdürülebilir kent yaşamını desteklemek amacıyla düzenleniyor. Ödül töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı; Marmara Bölgesi'nden 50 belediyenin 66 projesi, 10 farklı kategoride değerlendirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye adına ödülü aldı.

Jüri değerlendirmesinde başvurular; özgünlük, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, kaynakların verimli kullanılması ve kent yaşamına katkı kriterleri doğrultusunda incelendi. Osmangazi projesi, özellikle katılımcı belediyecilik ve kurumlar arası iş birliği örneği olmasıyla öne çıktı.

Neden örnek bir uygulama oldu:

Proje, gençleri kentsel tasarımın üreticisi konumuna getirirken halkın doğrudan karar sürecine dahil edilmesini sağladı. Ayrıca VR ile tasarım-uygulama döngüsünün kısaltılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı, projenin sürdürülebilir ve tekrarlanabilir bir model olarak değerlendirilmesine katkı sundu. Bu yönleriyle Osmangazi'nin çalışması, kent estetiğine somut katkı sağlama hedefini başarıyla gerçekleştirdi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KENT ESTETİĞİNE DEĞER KATAN VE KAMUSAL ALANLARA YENİLİKÇİ BİR KİMLİK KAZANDIRAN PROJESİYLE ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ (MBB) TARAFINDAN BU YIL 11’İNCİSİ DÜZENLENEN ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ’NDE, OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN “BASKETBOL SAHALARI ZEMİN TASARIM PROJESİ”, KENTSEL TASARIM VE MİMARİ KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.