uğurlama töreni:

Valiler Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilen Vali Birol Ekici, kentteki görev süresinin sona ermesi nedeniyle düzenlenen törenle Şırnak'tan ayrıldı. 25 Eylül 2024'te göreve başladığı dönemin sona ermesiyle gerçekleşen uğurlama, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

veda konuşmasında duygusal vurgular:

Veda konuşmasında Şırnak'ın son 10 yıldır hayatında ayrı bir yeri olduğunu belirten Ekici, daha önce Antalya ve Gaziantep Büyükşehir belediyelerinin kardeş şehir ilişkileri dolayısıyla da kente gelip gittiğini hatırlattı. Görev süresince vatandaşların gösterdiği yakın ilgi, destek ve misafirperverliğin kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi. Konuşmasında resmi olarak ayrılmak zorunda olduğunu ama kalbinin Şırnak'ta kaldığını vurguladı.

bağların kopmayacağı mesajı:

Ekici, memuriyet gereği görev yerlerinin değişebileceğini ancak kurulan dostlukların ve kardeşliklerin kalıcı olduğunu ifade etti. Şırnak'tan ayrılmasının kentle olan bağını koparmayacağını belirterek bundan sonra da şehre gelip gitmeye devam edeceğini söyledi. Konuşmasının sonunda tüm Şırnaklılardan helallik isteyen Ekici, herkese teşekkür ederek hakkını helal etmelerini istedi ve vatandaşlara saygılarını sundu.

VALİLER KARARNAMESİ İLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMRİNE GÖREVLENDİRİLEN ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ, DÜZENLENEN TÖRENLE KENTTEN AYRILDI.