Eskişehirspor taraftarlarından helikopter kazasında şehit olan askerlere saygı

TFF 3. Lig’in 14. haftasında Eskişehirspor, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda konuk ettiği Denizli İdmanyurdu 1959 SK'yı 6-0 yenerek sahadan galip ayrıldı. Maçın sonucu kadar tribünlerdeki duruş da dikkati çekti.

tribünde pankart:

Siyah-kırmızılı taraftarlar, Eskişehir’de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 askeri unutmayarak tribüne anlamlı bir pankart astı. Pankartta askerlerin isimleri ve vatan borcuna vurgu yer aldı. Pankartta şu ifadeler yazılıydı: Hv. Plt. Alb. Mehmet Çöl, Hv. Plt. Ütğm. Halil Karabulut, Hv. P. Asb. Bçvş. Volkan Demirhan, Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Muhammed Nurullah Erarslan, Hv. P. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Alp Gürdağ - Vatan size minnettardır!

stadyumdaki karşılık:

Karşılaşma boyunca takımlarına destek veren Eskişehirspor taraftarlarının bu duyarlı davranışı, stadyumdaki sporseverlerden ve çevreden büyük takdir topladı. Tribünlerde hem maç desteği sürdü hem de anma pankartıyla şehitlere saygı gösterildi.

NESİNE 3. LİG'İN 14. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR'UN DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SK'YI 6-0 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMADA, SİYAH-KIRMIZILI TARAFTARLAR ESKİŞEHİR'DE MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN 5 ASKERİ TRİBÜNE ASTIKLARI PANKARTLA ANDI.