Tanju Çolak'tan Beşiktaş'a açık destek

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisiyle oynanan karşılaşmada yaşanan olayları değerlendirdi. Çolak, yaşananları "bilinçli bir provokasyon" olarak nitelendirirken, siyah-beyazlı camiaya yönelik eleştirilere karşı net bir destek verdi.

Olayların provokasyon olduğu görüşü:

Çolak, olayların hazırlıklı yapıldığı kanısında olduğunu belirtti. "Orada bence bilerek yapılan birçok provokasyon var. O yüzden hazırlanılmış bence bu," sözleriyle durumun tesadüfi olmadığını savundu. Futbol adına yaşananları çirkin ve yanlış bulduğunu vurguladı.

Geniş destek ve UEFA eleştirisi:

Yaşananların ardından farklı takımlardan taraftarların Beşiktaş'a destek vermesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Çolak, "Galatasaraylısı da, Fenerbahçelisi de, Samsunsporlusu da, Trabzonsporlusu da tam destek" ifadelerini kullandı ve "Beşiktaş'ın yapmış olduğu bir yanlış da yok" dedi.

Çolak ayrıca UEFA'nın olası yaptırımlarını da eleştirdi: "Batum’da yaşanan olaylar çok çirkin, çok yanlış ama UEFA da bu yanlışın üzerine gidip Beşiktaş’la ilgili bir şeyler yapıyorsa çok ayıp ediyor, terbiyesizlik yapıyor." Bu sözlerle federasyonun yaklaşımını haksız bulduğunu açıkladı.

Son olarak, siyah-beyazlı camiaya kişisel desteğini yineleyen Çolak, "Ben Tanju Çolak olarak Beşiktaş’ın yanındayım. Halkımız yanında, en önemlisi o. Türkiye yanında, dünyadaki tüm İslam ülkeleri yanında," diyerek görüşünü özetledi.

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU TANJU ÇOLAK, BEŞİKTAŞ'IN GÜRCİSTAN'IN BATUM KENTİNDE İSRAİL TEMSİLCİSİYLE OYNADIĞI KARŞILAŞMADA YAŞANAN OLAYLARI DEĞERLENDİRDİ. OLAYLARIN BİLİNÇLİ BİR PROVOKASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BELİRTEN ÇOLAK, UEFA'YI DA ELEŞTİREREK BEŞİKTAŞ'A DESTEK VERDİ.