Paramotor pilotu gölete düştü

Uşak'ın Yeşil Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Karaağaç Göleti üzerinde paramotorla uçuş yapan bir pilot, gölete düştü.

Olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yapılan operasyonla göletten çıkarılan pilotun kimliği belirlendi.

Yaralı pilotun kimliği ve nakli:

Göletten çıkarılan pilotun Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı ve Uşak Havacılık Kulübü Başkanı Salim Gören (39) olduğu tespit edildi. Gören, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

UŞAK’TA PARAMOTORLA UÇUŞ YAPAN PİLOT GÖLETE DÜŞEREK YARALANDI.