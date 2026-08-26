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Eti Bakır destekli salkaya kazısında mozaik ve hamamın ayrıntıları gün ışığına çıktı

Eti Bakır'ın desteğiyle süren Salkaya kazısında Roma dönemine ait mozaik, hamam ve hypocaust yapıları gün yüzüne çıkıyor; çalışmalar genişletilecek.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Eti Bakır destekli salkaya kazısında mozaik ve hamamın ayrıntıları gün ışığına çıktı

Eti Bakır destekli salkaya kazısında mozaik ve hamamın ayrıntıları gün ışığına çıktı

Eti Bakır, "Yerin Altındaki Bütün Cevherleri Çıkarıyoruz" projesi kapsamında Elazığ'ın Salkaya Köyü'nde yürütülen kazı çalışmalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle ikinci yılında da destek veriyor. 2023 yılında bir çiftçinin şans eseri bulduğu taban mozaiğiyle başlayan çalışmalar, 2024'te genişletilerek Roma dönemine ait yeni mimari verilerin ortaya çıkmasını sağladı.

Kazıda ortaya çıkan yapılar:

Salkaya Kazısı Bilimsel Danışmanı ve Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kayhan Murat, mozaiğin bir villaya ait olduğunun yeni kazılarla teyit edildiğini belirtti. Mozaiğin güneyinde, korunmuş plan özellikleriyle dikkat çeken bir hamam bulundu; bu yapı, Elazığ'da tespit edilen ilk örnek olma özelliği taşıyor. Hamamın batı kanadında, hilal formundaki mimari birimlerle birlikte, dönemin geliştirilmiş zemin altı ısıtma sistemi anlamına gelen hypocaust elemanları açığa çıkarıldı.

Geçen yıl keşfedilen şarap üretim atölyesinin güneyinde ortaya çıkan depo alanları, bölgede başka villaların varlığına işaret ediyor. Hamam ile mozaik arasındaki, düzgün kesme taşlardan oluşan yollar ise yapılar arasındaki bağlantının fiziksel izlerini sunuyor. Murat, önümüzdeki dört yıllık planın hamam ile mozaik arasındaki bağlantı yollarını ve alanda tespit edilen kilisenin tamamını ortaya çıkarmak olduğunu söylüyor; ayrıca duvarları bulunan ancak işlevi henüz belirlenemeyen yapılar üzerinde kazı yoğunluğunun artırılacağı bilgisini paylaştı.

Eti Bakır'ın bölgesel yatırımı ve taahhüdü:

Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, kültürel mirasın korunmasının şirketin toplumsal sorumluluk anlayışının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Akbaş, Elazığ'da bu yıl faaliyete geçecek tesisin neredeyse tamamlandığını, bunun 350 milyon dolarlık yatırım olduğunu ve tesiste yaklaşık 750 kişilik istihdam sağlanacağını söyledi. Tesisin devreye girmesiyle birlikte yılda 1 milyon ton bakır cevheri işleneceği bilgisini veren Akbaş, bölgede değer üretmenin yalnızca sanayi yatırımlarıyla sınırlı kalmayacağını; kültürel ve tarihi değerlerin korunmasına yönelik desteklerin de süreceğini belirtti.

Kazı ekibi ve kurumlar arasındaki işbirliği sürerken, Doç. Dr. Murat ve ekip Eti Bakır ile Elazığ Müze Müdürlüğü Başkanlığı'na teşekkür ediyor. Şirket yetkilileri ise tesis üretime başladıktan sonra bölgede kültürel miras çalışmalarını daha da artıracaklarını ifade etti.

ETİ BAKIR, SALKAYA KAZISI’NIN İKİNCİ YILINDA DA DESTEĞE DEVAM EDİYOR.

ETİ BAKIR, SALKAYA KAZISI’NIN İKİNCİ YILINDA DA DESTEĞE DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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