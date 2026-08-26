Dolar 48,0869 +0,02%
Euro 56,1583 -0,04%
Bist 14.704,73 +1,60%
Altın Gram 7.225,21 -0,45%
EUR/USD 1,1666 -0,08%
Brent Petrol 85,04 -2,56%
--°

Seslerin izinde tek kişilik anlatı: Salih Bademci'nin Sesler oyunu

Salih Bademci, Kerem Kurdoğlu imzalı tek kişilik oyun 'Sesler'i 14 Ekim'de Maximum Uniq Hall'da sahneleyecek; biletler Biletinial'de satışta.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Seslerin izinde tek kişilik anlatı: Salih Bademci'nin Sesler oyunu

Salih Bademci tek kişilik performansla seslerin hafızadaki izlerini taşıyor

Oyuncu Salih Bademci, seslerin bireysel ve toplumsal hafızaya nasıl dokunduğunu irdeleyen tek kişilik oyun Sesler ile tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Oyun, izleyiciyi karakterin hayatına ve seslerle örülü anılarına doğrudan dahil eden bir anlatım kuruyor.

Oyunun konusu:

Kerem Kurdoğlu tarafından kaleme alınan eserde, seslere özel bir ilgisi olan genç bir adamın çocukluğundan günümüze uzanan hikayesi anlatılıyor. Karakter, çeşitli aletler, cihazlar ve kayıtların yer aldığı bir masa etrafında seyirciye doğrudan hitap ederek, kişisel belleğin zamanla nasıl kent ve ortak tarih hafızasına dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Oyun kadrosu ve teknik ekip:

Oyunun yönetmenliğini Mehmet Birkiye üstleniyor ve yapımcılığını Şermin Ekinci ile Sercan Apak yapıyor. Dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer, ses ve efekt tasarımını Oğuzhan Akalın, müziklerini ise Şahin Kureta üstlenmiş durumda. Oyun, BKM organizasyonuyla sahneye konulacak.

Tek kişilik performans formatı, izleyiciyle kurulan yakın söylemi ve sahne üzerindeki nesneler aracılığıyla seslerin hem kişisel anılardaki hem de ortak kent hafızasındaki rolünü yoğun biçimde hissettiriyor.

Pratik bilgiler:

Oyun, 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Maximum Uniq Hall'da sahnelenecek. Tek kişilik oyunun biletleri etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Salih Bademci'nin yorumuyla sunulan Sesler, seslerin ve kayıtların taşıdığı belleği sahne diliyle keşfetmek isteyen izleyiciler için hazırlanan, kişisel anıların geniş bir tarihsel zemine dokunduğu bir çalışma niteliği taşıyor.

SALİH BADEMCİ&#039;NİN &quot;SESLER&quot; ADLI TEK KİŞİLİK TİYATRO OYUNU, 14 EKİM&#039;DE İSTANBUL&#039;DA...

SALİH BADEMCİ'NİN "SESLER" ADLI TEK KİŞİLİK TİYATRO OYUNU, 14 EKİM'DE İSTANBUL'DA TİYATROSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ahi Külliyesi'nde zaferin sessiz tanıkları: cephe fotoğrafları sergisi
images

Karakaş Konağı Malatya'nın kültür mirasına yeniden dönüyor
images

Sinop'ta ustalar mirasın inceliklerini paylaştı
images

Side'de 390 metrelik antik aksın izleri: Herakles kapısı ve stoa gün yüzünde

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yamanlar tarla domatesinde üretim ve koruma için sahada buluşma

Esenyurt'ta ev baskınında sıvı ve kristal metamfetamin deposu ortaya çıktı

Başkan Güler'den küçük üreticilere büyük destek: mavi yemiş ve çoban fasulyesinde alım garantisi

Gurbetçilerin yatırım ilgisi azaldı, Kayseri emlak piyasası durağan

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti