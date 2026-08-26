Seslerin izinde tek kişilik anlatı: Salih Bademci'nin Sesler oyunu

Salih Bademci tek kişilik performansla seslerin hafızadaki izlerini taşıyor

Oyuncu Salih Bademci, seslerin bireysel ve toplumsal hafızaya nasıl dokunduğunu irdeleyen tek kişilik oyun Sesler ile tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Oyun, izleyiciyi karakterin hayatına ve seslerle örülü anılarına doğrudan dahil eden bir anlatım kuruyor.

Oyunun konusu:

Kerem Kurdoğlu tarafından kaleme alınan eserde, seslere özel bir ilgisi olan genç bir adamın çocukluğundan günümüze uzanan hikayesi anlatılıyor. Karakter, çeşitli aletler, cihazlar ve kayıtların yer aldığı bir masa etrafında seyirciye doğrudan hitap ederek, kişisel belleğin zamanla nasıl kent ve ortak tarih hafızasına dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Oyun kadrosu ve teknik ekip:

Oyunun yönetmenliğini Mehmet Birkiye üstleniyor ve yapımcılığını Şermin Ekinci ile Sercan Apak yapıyor. Dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer, ses ve efekt tasarımını Oğuzhan Akalın, müziklerini ise Şahin Kureta üstlenmiş durumda. Oyun, BKM organizasyonuyla sahneye konulacak.

Tek kişilik performans formatı, izleyiciyle kurulan yakın söylemi ve sahne üzerindeki nesneler aracılığıyla seslerin hem kişisel anılardaki hem de ortak kent hafızasındaki rolünü yoğun biçimde hissettiriyor.

Pratik bilgiler:

Oyun, 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Maximum Uniq Hall'da sahnelenecek. Tek kişilik oyunun biletleri etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Salih Bademci'nin yorumuyla sunulan Sesler, seslerin ve kayıtların taşıdığı belleği sahne diliyle keşfetmek isteyen izleyiciler için hazırlanan, kişisel anıların geniş bir tarihsel zemine dokunduğu bir çalışma niteliği taşıyor.

SALİH BADEMCİ'NİN "SESLER" ADLI TEK KİŞİLİK TİYATRO OYUNU, 14 EKİM'DE İSTANBUL'DA TİYATROSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULACAK.