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ETÜ bakanlıkla protokol imzaladı: eğitim yapılarında afet güvenliğine odaklı iş birliği

ETÜ, Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle eğitim yapılarının afetlere dayanıklılığını artırmak için 18 ay süreli saha odaklı çalışmalar yürütecek.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

ETÜ bakanlıkla protokol imzaladı: eğitim yapılarında afet güvenliğine odaklı iş birliği

ETÜ, eğitim yapılarının afet güvenliğini güçlendirme programına dahil oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim yapılarının afetlere karşı dirençliliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda yer alan 15 üniversite arasında seçildi. Program kapsamında iki kurum arasında hazırlanan protokol, 2 Eylül 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle imzalandı.

protokol töreni ve katılımcılar:

Protokol imza töreni, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Törene Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve proje yürütücüsü ETÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Kazaz katıldı. Anlaşma, Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü ile üniversiteler arasında kurumsal iş birliğini esas alıyor.

protokolün amaçları ve kapsamı:

Protokol, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve kademedeki eğitim kurumu binaları ve eklentilerinde yapısal afet risklerinin tespit edilmesi ve azaltılmasını hedefliyor. Buna göre; yapı güvenliğinin değerlendirilmesi, güçlendirme gereksinimlerinin belirlenmesi ile bakım, onarım ve yenileme ihtiyaçlarının saptanması çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.

Ayrıca protokolde, bina envanterlerinin oluşturulması, risk önceliklendirme çalışmalarının yapılması ve güvenli, erişilebilir ile sürdürülebilir eğitim ortamlarının geliştirilmesi gibi adımlar da yer alıyor. Bu unsurlar, afetlere karşı dirençli eğitim altyapısının oluşturulmasına doğrudan katkı sağlayacak şekilde kurgulanmış durumda.

ETÜ'nün rolü ve çalışma süresi:

Protokol kapsamında ETÜ, yapı ve deprem mühendisliği alanındaki akademik bilgi birikimi ve teknik uzmanlığını sahaya aktaracak. İş birliği 18 ay süreyle yürütülecek ve ETÜ, saha çalışmalarına teknik destek vererek eğitim yapılarının daha güvenli hale getirilmesine katkıda bulunacak.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak protokole ilişkin değerlendirmesinde, "Üniversitemizin akademik ve teknik yetkinlikleri doğrultusunda böylesine önemli bir çalışmada yer almasından memnuniyet duyuyoruz. ETÜ olarak yapı ve deprem mühendisliği alanındaki bilgi birikimimizi eğitim yapılarının daha güvenli ve dirençli hâle getirilmesi için kullanacak, akademik birikimimizi ülkemizin ve toplumumuzun hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın önümüzdeki dönemde saha envanteri oluşturma, risk analizleri ve güçlendirme önceliklendirmesi gibi somut adımlarla ilerlemesi ve sonuçların eğitim kurumlarının güvenliğine doğrudan yansıması bekleniyor.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN EĞİTİM YAPILARININ AFETLERE...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN EĞİTİM YAPILARININ AFETLERE KARŞI DİRENÇLİLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, AKADEMİK VE TEKNİK YETKİNLİKLERİ DOĞRULTUSUNDA BELİRLENEN 15 ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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