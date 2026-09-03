Yarım kalan üniversite hayali yeniden: dört milyon açıköğretim öğrencisine af

kanun ve başvuru takvimi:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 7592 sayılı Kanun kapsamında eğitimlerine ara vermiş veya kaydını sildirmiş öğrenciler için yeniden kayıt imkânı getiren düzenlemeyi uygulamaya koydu. Düzenleme, 9 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazetede yayımlandı ve çeşitli nedenlerle öğrenimlerini bırakmak zorunda kalanlara tekrar dönme fırsatı sağlıyor.

Üniversite, aftan başvuran öğrencilerin kayıt takvimini şöyle açıkladı: 2 Ekime kadar başvuranlar güz döneminde, 2 Ekimden sonra ve 9 Aralıka kadar kayıt yaptıranlar ise bahar döneminde eğitime başlayacak. Rektörlüğün çağrısı, sürecin hızlı işlemesini isteyenler için 2 Ekim tarihine vurgu yapıyor.

rektörün açıklamaları:

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel süreci değerlendirirken öğrencilere seslendi: Öğrencilerimiz kaldığı yerden üniversite öğrenimlerine devam edebilecek ve okullarını tamamlayabileceklerdir. Bundan dolayı geçmiş zamanda üniversitelerini yarım bırakan öğrencilerimizi yeniden okulumuza davet ediyoruz.

Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi'nin kayıt silinmiş öğrenci sayısına ilişkin olarak da "4 milyon kaydı silinmiş öğrencimiz var" ifadelerini kullandı ve hedeflerinin 100 bin yeni öğrenci olduğunu söyledi. Üniversite, uygulamayı başlattığını belirterek pazartesi günü aftan yararlanan öğrencileri kabul etmeye başladıklarını ve şu ana kadar 30 binin üzerinde başvuru alındığını aktardı.

bilgilendirme ve başvuru süreci:

Rektör, başvuru ve kayıt sürecini kolaylaştırmak için anadolu.edu.tr adresinde kapsamlı bir bilgilendirme hazırlandığını belirtti. Adaylar siteye girdiklerinde aftan nasıl yararlanacaklarına ilişkin adım adım yönlendirmelere ulaşabilecekler.

Üniversite, kayıtların yürütülmesi ve öğrencilere sunulacak yol haritasıyla geçmişte eğitimi yarıda kalanların öğrenimlerini tamamlama olanağını artırmayı amaçlıyor. Başvurular ve takvim hakkında ayrıntılı bilgi için anadolu.edu.tr adresi takip edilebilir.

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