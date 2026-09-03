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Okullarda yıl öncesi kapsamlı sağlık ve güvenlik denetimi

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimiyle il genelinde okullarda kapsamlı denetimler yürütüyor ve eksiklikleri izliyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okullarda yıl öncesi kapsamlı sağlık ve güvenlik denetimi

Okullarda yıl öncesi kapsamlı sağlık ve güvenlik denetimi

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce il genelindeki eğitim kurumlarında sağlık ve güvenlik denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Çalışmalar, hem öğrencilerin hem de eğitim çalışanlarının güvenli bir ortamda eğitim-öğretime devam etmesine odaklanıyor.

Denetim kapsamı:

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından yürütülen incelemelerde okullar tek tek gezilerek fiziki şartlar detaylı şekilde değerlendiriliyor. Yapısal güvenlik, okul çevresindeki risk unsurları, yangın ve diğer acil durumlara karşı hazırlık düzeyi, bakım-onarım ihtiyaçları ve gerekli işaretlendirmeler kontrol ediliyor. Denetimler sırasında tespit edilen riskler önleyici yaklaşımlarla not ediliyor ve önceliklendirme yapılıyor.

Eksikliklerin giderilmesi ve takip:

Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili okul yönetimleriyle koordineli çalışma başlatılıyor. Gerekli önleyici tedbirlerin alınması sağlanıyor ve uygulama süreçleri takip ediliyor. Bu takip mekanizması kapsamında düzeltici faaliyetlerin zamanında uygulanması ve sonuçların raporlanması ön planda tutuluyor.

Denetimler sadece yıl başına hazırlıklarla sınırlı kalmıyor; il milli eğitim müdürlüğü, okullarda izleme, değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini belirtiyor. Bu yaklaşım, olası yeni risklerin erken tespiti ve hızlı müdahale imkânı sağlıyor.

Sonuç olarak Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim çalışanları için sağlıklı, güvenli ve huzurlu eğitim ortamları oluşturmayı amaçlayarak denetim ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İL GENELİNDEKİ...

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İL GENELİNDEKİ OKULLARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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