Anadolu Üniversitesi'nde afla yarıda kalan kayıtlara dönüş imkânı

Anadolu Üniversitesi'nden af duyurusu

Anadolu Üniversitesi, 7592 sayılı Kanun kapsamında Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptırıp çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen öğrencilere yönelik bir af uygulaması başlattı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlandığını belirterek yarıda kalan öğrenimlerin tamamlanması için öğrencilere çağrı yaptı.

af kimleri kapsıyor:

Yapılan düzenleme, Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptırmış ve sonrasında kaydını sildirmiş ya da eğitimine ara vermek zorunda kalan adaylara yeniden kayıt olma imkânı sağlıyor. Rektör Adıgüzel, "Öğrencilerimiz kaldığı yerden üniversite öğrenimlerine devam edebilecek ve okullarını tamamlayabileceklerdir. Bundan dolayı geçmiş zamanda üniversitelerini yarım bırakan öğrencilerimizi yeniden okulumuza davet ediyoruz" sözleriyle kapsamı özetledi.

başvuru ve kayıt takvimi:

Üniversitenin açıkladığı takvime göre, aftan başvuran öğrencilerden 2 Ekim tarihine kadar başvuranlar güz döneminde eğitimlerine başlayabilecek. 2 Ekim'den sonra 9 Aralık'a kadar kayıt yaptıran aftan dönen öğrenciler ise eğitimlerine bahar döneminde başlayacaklar. Adıgüzel, erken başvuru çağrısı yaparak 2 Ekim'e kadar başvuranları sürece davet etti.

hedefler ve ilk başvurular:

Rektör, Açıköğretim'de yurt içi ve yurt dışında kaydı silinmiş yaklaşık 4 milyona yakın öğrenci bulunduğunu, üniversitenin hedefinin ise yaklaşık 100 bin yeni öğrenciyi aftan yararlandırmak olduğunu söyledi. Ayrıca, "Pazartesi günü aftan yararlanan öğrencileri kabul etmeye başladık ve şu ana kadar 30 binin üzerinde yeni öğrencimiz aftan yararlanmak üzere başvuru yaptı" bilgisini paylaştı.

çevrimiçi yönlendirme ve bilgilendirme:

Başvuru sürecini kolaylaştırmak amacıyla Anadolu Üniversitesi, anadolu.edu.tr adresinde ayrıntılı bir bilgilendirme sayfası hazırladı. Rektör Adıgüzel, üniversitenin web sitesinde adayların "aftan ne şekilde yararlanacaklarını en açık şekilde" görebileceklerini belirtti ve üniversiteye yeniden dönmek isteyen öğrencileri siteyi takip etmeye davet etti.

Uygulamanın önümüzdeki dönemde yüz binlere yakın öğrenci için yeniden eğitim fırsatı sunması beklenirken, üniversite yetkilileri başvuru ve kayıt süreçlerinin takibini önemle vurguluyor. İlgilenenlerin üniversitenin duyurularını ve web sitesindeki yönlendirmeleri izlemeleri öneriliyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ADIGÜZEL