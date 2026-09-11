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Evciler'de hayvan sağlığı ve kayıtlarına yönelik saha taraması

Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığını korumak ve kayıtları güncel tutmak amacıyla işletmeleri ziyaret ederek kontroller yaptı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Evciler'de hayvan sağlığı ve kayıtlarına yönelik saha taraması

Evciler'de hayvan sağlığı ve kayıtlarına yönelik saha taraması

Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hayvancılık işletmelerinde kontrol ve tespit çalışmalarını yürüttü. Çalışma, işletmelerin kayıtlarının güncellenmesi ve hayvan sağlığının takibi amacıyla saha ortamında gerçekleştirildi.

çalışmanın amacı:

Çalışmanın temel hedefi hayvan sağlığının korunması, hayvancılık faaliyetlerinin düzenli şekilde takip edilmesi ve işletmelere ait bilgilerin güncel tutulmasıdır.

saha uygulamaları:

Ekipler, ilçedeki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek hayvanların mevcut durumlarını yerinde inceledi. İşletmelere yönelik kontroller gerçekleştirilirken hayvan tespit çalışmaları da sürdürüldü.

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Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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