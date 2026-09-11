Evciler'de hayvan sağlığı ve kayıtlarına yönelik saha taraması
Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hayvancılık işletmelerinde kontrol ve tespit çalışmalarını yürüttü. Çalışma, işletmelerin kayıtlarının güncellenmesi ve hayvan sağlığının takibi amacıyla saha ortamında gerçekleştirildi.
çalışmanın amacı:
Çalışmanın temel hedefi hayvan sağlığının korunması, hayvancılık faaliyetlerinin düzenli şekilde takip edilmesi ve işletmelere ait bilgilerin güncel tutulmasıdır.
saha uygulamaları:
Ekipler, ilçedeki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek hayvanların mevcut durumlarını yerinde inceledi. İşletmelere yönelik kontroller gerçekleştirilirken hayvan tespit çalışmaları da sürdürüldü.
AFYONKARAHİSAR’IN EVCİLER İLÇESİNDE HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK KONTROL VE HAYVAN TESPİT ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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