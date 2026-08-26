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Evde bakım ve temizlik Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamını kolaylaştırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'tan Anamur'a kadar ihtiyaç sahiplerine doktor muayenesi, bakım ve ev temizliği hizmeti sunuyor; randevu Alo 185.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Evde bakım ve temizlik Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamını kolaylaştırıyor

Hizmet kapsamı ve hedef kitlesi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen evde sağlık, evde bakım ve temizlik hizmetleri, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Ekipler, Tarsus'tan Anamur'a kadar kentin tüm bölgelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara kapılarında hizmet veriyor.

Program, zihinsel veya bedensel engeli bulunan, 65 yaş üstü olup birden fazla hastalığı bulunanlar, ya da geçirdiği kaza veya hastalık nedeniyle hastaneye gitmekte zorlanan kişilere öncelik tanıyor. Hizmetler, hastanın durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda planlanıyor ve periyodik ziyaretlerle sürdürülüyor.

Sunulan sağlık, bakım ve temizlik hizmetleri:

Evde sağlık ekipleri, kişiye yönelik tıbbi müdahaleleri ev şartlarında gerçekleştiriyor. Sunulan hizmetler arasında doktor muayenesi, kan tetkikleri, yara bakımı ve pansuman, sonda değişimi ve reçeteli tedavilerin uygulanması yer alıyor. Bu uygulamalar, hastaneye ulaşamayan vatandaşların takip ve tedavisinin aksamasını önlemek için tasarlandı.

Evde bakım ekipleri ise kişisel hijyen ve bakım konularında destek sağlıyor. Saç ve sakal tıraşı, tırnak kesimi ve banyo gibi hizmetler, hastaların günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmelerine katkı veriyor. Temizlik ekipleri de belirlenen aralıklarla ev temizliği yaparak yaşam alanlarının sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

Hizmet sıklığı ve başvuru:

Dr. Özge Samray'ın aktardığına göre, bakım hizmetleri 15 günde bir, temizlik hizmetleri ise 30 günde bir düzenli aralıklarla gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar bu hizmetlerden yararlanmak için Alo 185 hattı üzerinden randevu alabiliyor; ekipler, başvuruyu takiben ihtiyaç doğrultusunda planlama yapıyor.

Gerçek yaşamdan bir örnek:

Hizmetlerin günlük etkisini gösteren vakalardan biri, şeker hastalığı nedeniyle bacağının bir kısmı dizden aşağı kesilen Zeynel Erbaş. Annesiyle birlikte yaşayan Erbaş, yaklaşık 1,5 yıldır belediyenin evde sağlık, bakım ve temizlik hizmetlerinden faydalanıyor. Ekipl er; pansuman ve sağlık kontrollerinin yanı sıra kişisel bakım ve ev temizliği ihtiyaçlarını da düzenli olarak karşılıyor.

Bu tür müdahaleler, hem hastaların günlük yaşamını kolaylaştırıyor hem de bakım yükünü üstlenen yakınlarına nefes aldırıyor. Dr. Özge Samray, ekiplerin hastaların ve yakınlarının taleplerini dinleyerek ihtiyaçlara göre hizmet sunduğunu vurguluyor ve mümkün olan her noktada destek sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor.

Evde sağlık ve bakım uygulamaları, erişim güçlüğü çeken vatandaşların sağlık takibini sürdürmeleri ve yaşam alanlarının hijyenini korumaları açısından kritik rol oynuyor. Hizmetlerden yararlanmak isteyenler, Alo 185 hattı üzerinden randevu oluşturabilir ve ekiplerin evde sunduğu çok yönlü desteğe başvurabilir.

MERSİN’DE SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA EVDE SAĞLIK...

MERSİN’DE SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA EVDE SAĞLIK, BAKIM VE TEMİZLİK HİZMETİ SUNULUYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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