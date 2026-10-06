Evde sağlık hizmetleriyle ulaşım ve bakım kolaylaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi evde sağlık hizmetlerini sürdürüyor:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı sürdürüyor. Birim bünyesindeki ekipler, evlerinde ziyaret ettikleri hastalara muayene, rutin kontroller ve temel bakım hizmetleri veriyor. Hastanede müdahale gerektiren durumlarda ise vatandaşlar ücretsiz hasta nakil araçlarıyla sağlık kuruluşlarına güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılıyor.

hizmetin kapsamı:

Evde Sağlık Hizmetleri, engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşlara yönelik olarak doktor, hemşire, fizyoterapist ve bakım personelinden oluşan ekiplerle yürütülüyor. Ekipler tarafından yapılan uygulamalar arasında enjeksiyon ve sonda işlemleri, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri, diş muayeneleri ile pansuman gibi bakım hizmetleri yer alıyor. Hastaneden taburcu olanlara ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme yapılırken, yürüme güçlüğü çekenlere ev ortamında fizik tedavi desteği sağlanıyor.

personel görüşü ve uygulama örnekleri:

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde hemşire olarak görev yapan Neşe Koç, hastaneye gitmekte güçlük yaşayan vatandaşlara nakil araçlarıyla destek verdiklerini belirtti. Koç, yatak yaraları görülen uzun süre yatağa bağımlı hastalara pansuman hizmeti sunduklarını, taburculuk sonrası ilaç kullanımında rehberlik yaptıklarını ve evde fizik tedavi imkânı sağladıklarını ifade etti. Ayrıca ekiplerin farklı alanlarda ihtiyaçlara göre müdahale ettiğini vurguladı.

vatandaşların memnuniyeti:

Hizmetten yararlananlar da memnuniyetlerini dile getiriyor. Evde Sağlık Hizmetleri'nden destek alan Hatice Turpçu, "Ambulans ve personel ihtiyaç olduğunda hemen geliyor. Çok memnunum, hepinize çok teşekkür ederim." derken, eşi Ramazan Tunç belediye ekiplerinin ilgi ve yaklaşımını övgüyle anlattı: "İşte hizmet budur. Birçok yere başvurduk ancak Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi ve bizimle yakından ilgilendi."

Melek Şeref Uca ise bel kayması ve kanal daralması nedeniyle iki yıl önce ameliyat olduğunu, sonrasında ayağa kalkmakta zorlandığını ve yaklaşık iki yıldır belediyenin hasta nakil hizmetinden faydalandığını aktardı. Uca, randevularında belediyeyle iletişime geçtiğinde hiçbir zaman geri çevrilmediğini, evinden alınıp hastanedeki işlemler tamamlandıktan sonra tekrar yatağına kadar bırakıldığını söyledi.

Belediyenin Evde Sağlık Hizmetleri, hem düzenli tıbbi takibi mümkün kılıyor hem de ulaşım güçlüğü çeken vatandaşların sağlık kuruluşlarına erişimini kolaylaştırarak günlük yaşamda önemli bir destek sağlıyor. Hizmetler, ekiplerin koordineli çalışması ve ücretsiz nakil uygulamalarıyla sürdürülebilir hale getiriliyor.

HASTANEYE GİTMESİ GEREKEN VATANDAŞLAR İSE İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HASTA NAKİL ARAÇLARIYLA ÜCRETSİZ VE KONFORLU BİR ŞEKİLDE SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞTIRILIYOR.