Evin bahçesinde oyun dönüşü trajedi: 8 yaşındaki Emine Temel hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı İkisu köyü'nde evin bahçesinde meydana gelen kazada, park halindeki traktör'ün aniden hareket etmesi sonucu 8 yaşındaki Emine Temel yaşamını yitirdi.

Kazanın oluş biçimi:

İddialara göre, bahçede oynayan çocuklar park halindeki traktörün vitesini boşa aldı. Bu sırada araç kendi kendine hareket etti ve önünde bulunan Emine Temel traktörün altında kaldı.

Soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Uzun vadede benzer kazaların önlenmesi için araçların park edilirken el freniyle sabitlenmesi ve çocukların tarım araçlarından uzak tutulması gerektiği vurgulanıyor; küçük yaştaki çocukların gözetimsiz bırakılmasının ciddi riskler doğurduğu bir kez daha görüldü.

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE EVİN BAHÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN HAREKET EDEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.