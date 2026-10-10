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Evin bahçesinde oyun dönüşü trajedi: 8 yaşındaki Emine Temel hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park halindeki traktörün hareket etmesi sonucu 8 yaşındaki Emine Temel yaşamını yitirdi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Evin bahçesinde oyun dönüşü trajedi: 8 yaşındaki Emine Temel hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı İkisu köyü'nde evin bahçesinde meydana gelen kazada, park halindeki traktör'ün aniden hareket etmesi sonucu 8 yaşındaki Emine Temel yaşamını yitirdi.

Kazanın oluş biçimi:

İddialara göre, bahçede oynayan çocuklar park halindeki traktörün vitesini boşa aldı. Bu sırada araç kendi kendine hareket etti ve önünde bulunan Emine Temel traktörün altında kaldı.

Soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Uzun vadede benzer kazaların önlenmesi için araçların park edilirken el freniyle sabitlenmesi ve çocukların tarım araçlarından uzak tutulması gerektiği vurgulanıyor; küçük yaştaki çocukların gözetimsiz bırakılmasının ciddi riskler doğurduğu bir kez daha görüldü.

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE EVİN BAHÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN HAREKET EDEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN...

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE EVİN BAHÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN HAREKET EDEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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