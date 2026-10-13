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Trump'tan uyarı: Husilerin Suudi Arabistan saldırıları kabul edilemez

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını eleştirdi; Riyad saldırılarındaki can kayıpları gündemde.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Caner Şahin

Trump'tan uyarı: Husilerin Suudi Arabistan saldırıları kabul edilemez

Trump'ın değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan Ohio eyaletine gitmek üzere ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlarken Yemen'deki İran destekli Husiler hakkında kısa bir değerlendirme yaptı. Trump, "Husiler çok kötü davranıyorlar. Hiç iyi değil" ifadelerini kullanarak saldırıları eleştirdi.

Riyad saldırıları ve sonuçları:

Husiler son dönemde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan bir dizi füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar nedeniyle Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlar 17 Ekim'e kadar durdurulmuştu. Havalimanına düzenlenen saldırılarda hafta sonu en az 13 kişi hayatını kaybetti ve 300'den fazla kişi yaralandı.

Bölgesel bağlam ve tarihçe:

Husiler Eylül 2014'ten beri Yemen'in başkenti Sana ve birçok vilayette kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetini Husiler'e karşı destekleyen askeri koalisyona liderlik ediyor.

Trump'ın yaptığı kısa açıklama, Beyaz Saray'dan henüz kapsamlı bir politika duyurusu yapılmamış olması nedeniyle öncelikle bir kınama niteliğinde değerlendiriliyor. İzlenecek adımlar ve bölgedeki diplomatik tepkiler önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen&#039;deki İran destekli Husiler&#039;in Suudi Arabistan&#039;a yönelik füze ve...

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını artırmasına yönelik, "Husiler çok kötü davranıyor, bu hiç iyi değil" değerlendirmesinde bulundu.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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