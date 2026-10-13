Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2461 +0,35%
Bist 12.227,90 +0,64%
Altın Gram 6.674,50 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,07 -1,48%
--°

Mekke ittifakı kapsamında Suudi Arabistan'ın savunmasına askerî destek sağlanmalı

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan savunmasına her türlü askerî desteğin sağlanması gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Mekke ittifakı kapsamında Suudi Arabistan'ın savunmasına askerî destek sağlanmalı

MHP lideri Bahçeli'den net talep:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada dış politika ve güvenlik yaklaşımına dair görüşlerini paylaştı. Toplantıda öne çıkan en kritik ifade, Bahçeli'nin ittifak çerçevesinde ülkemizin askeri desteğe hazır olması gerektiğine ilişkin çağrısı oldu.

"Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan’ın savunmasına mümkün olan her türlü askerî destek sağlanmalıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, bu yaklaşımı güçlü bir duruş talebi olarak sundu.

Taleplerin anlamı ve olası etkileri:

Bahçeli'nin sözleri, Mekke İttifakı adıyla anılan iş birliğinin askeri boyutunun vurgulandığını gösteriyor. Bu talep, savunma iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik bir çağrı olarak okunabilir; aynı zamanda dış politika önceliklerinin güvenlik eksenli bir yaklaşımla ele alındığına işaret eder. Açıklama, askerî destek sağlayabilecek kurum ve mekanizmaların değerlendirilmesine yönelik bir siyasi gündem oluşturma potansiyeli taşıyor.

Siyasi yansımalar ve iç tartışma:

Bahçeli'nin açıklaması, partisinin dış politika ve güvenlik vizyonunu seçmen nezdinde netleştirme amacını taşıyor. Bu tür çağrılar, iç politikalarda ittifak ve savunma politikalarının nasıl konumlanacağına dair tartışmaları yeniden canlandırabilir. Söz konusu pozisyon, siyasi aktörler arasında dış politika tercihleri ve askerî iş birliklerinin sınırları üzerine yeni değerlendirmelere yol açabilir.

Bahçeli'nin grup toplantısındaki ifadeleri, açıklığın korunması gereken bir talep olarak kayda geçti. İlerleyen süreçte bu tür önerilerin hangi somut adımlara dönüştürüleceği ve ilgili aktörlerin nasıl bir yaklaşım benimseyeceği izlenecek konular arasında yer alıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan&#039;ın savunmasına...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askerî destek sağlanmalıdır"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahta'da sağanak hayatı aksattı, belediye ekipleri gece boyu sahada
images

Bahçeli: terörsüz Türkiye hedefinden sapmaya izin verilmeyecek
images

Kıbrıs görüşmesinde hedef somut sonuç: Erhürman 6 öneriyi kabul ettiklerini açık...
images

Bahçeli: Atina'daki siyasetçilere saygı ve dostluk çağrısı, silah ticaretine vur...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kansızlık hastalık değil, vücudun uyarısıdır

İscehisar çiftçilerine sertifikalı tohumla verim artırma desteği

Muğla, Birleşik Krallık ile turizmden çevreye geniş kapsamlı iş birliği peşinde

Düzce'de 55 bin ton asfaltla cadde ve sokaklar yenileniyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi