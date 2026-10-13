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Kıbrıs görüşmesinde hedef somut sonuç: Erhürman 6 öneriyi kabul ettiklerini açıkladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM gözetimindeki görüşme öncesi Guterres’in 7 önerisinden 6'sını kabul ettiklerini ve sonuç odaklı olduklarını duyurdu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kıbrıs görüşmesinde hedef somut sonuç: Erhürman 6 öneriyi kabul ettiklerini açıkladı

Kıbrıs görüşmesinde hedef somut sonuç: Erhürman 6 öneriyi kabul ettiklerini açıkladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile bugün saat 15.30'da BM kontrolündeki ara bölgede gerçekleştireceği görüşme öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kabul edilen öneriler ve toplantı hedefi:

Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adada gündeme getirdiği 7 güven artırıcı önlemden 6'sının Kıbrıs Türk tarafınca kabul edildiğini belirtti. Görüşmeye ilişkin olarak, elde edilecek sonuçlara odaklanma niyetinde olduklarını ve toplantıya bu amaçla gideceklerini ifade etti.

Görüşmenin bağlamı ve diplomatik süreç:

İki liderin buluşması, New York'ta sürdürülen ayrı diplomatik temasların ardından ilk yüz yüze görüşme niteliğini taşıyor. Erhürman ile Hristodulidis en son 17 Eylül'de BM gözetiminde bir araya gelmişti; bugünkü görüşmeden somut ilerlemeler bekleniyor.

Toplantının odağında Guterres’in sunduğu önerilerin uygulama detayları ve güven artırıcı adımların hayata geçirilmesi yer alacak. Tarafların kabul ettikleri önlemler üzerinden hangi somut adımların atılacağı, toplantının sonuç bildirgesiyle netleşecek.

Erhürman'ın açıklaması, görüşmenin BM çerçevesinde ve ara bölgede yapılacak olması nedeniyle hem yerel hem de uluslararası aktörlerin takip edeceği bir adım olarak değerlendiriliyor.

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN (ARŞİV)

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN (ARŞİV)

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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