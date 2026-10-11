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Evinde son düdüğe kadar üstünlük: İnegölspor 2-1

TFF 2. Lig'de Sultan Su İnegölspor, İnegöl İlçe Stadı'nda Fethiyespor'u 2-1 yendi; goller Bakırtaş ve Koray Kılınç'tan, Fethiye penaltıyla cevap verdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Evinde son düdüğe kadar üstünlük: İnegölspor 2-1

Evinde son düdüğe kadar üstünlük: İnegölspor 2-1

TFF 2. Lig mücadeleinde Sultan Su İnegölspor, evinde ağırladığı Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma İnegöl İlçe Stadı'nda oynandı ve iki ekip de galibiyet için yoğun çaba gösterdi.

maç özeti:

İnegölspor maçın ilk yarısında etkili oyunuyla öne geçti; Kadir Bakırtaş 32. dakikada fileleri havalandırdı ve ev sahibi ekibi öne geçirdi. İkinci yarının başında oyuna giren Koray Kılınç dakika 55'te skoru 2-0'a taşıyarak takımına rahatlama sağladı. Fethiyespor, maçın 74. dakikasında kazanılan penaltıyı Burak Süleyman ile gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi, ancak kalan sürede beraberliği yakalayamadı.

Maç boyunca her iki takım da zaman zaman baskı kursa da İnegölspor savunma ve hücum organizasyonunu dengeli tutarak avantajı korumayı başardı.

kadrolar ve değişiklikler:

Sultan Su İnegölspor: Harun Tekin, Behzat Taha Dede, Yusuf Tursun (Dk. 59 Erdem Aygül), Hasan Hüseyin Acar, Görkem İbrahim Demirel (Dk. 46 Koray Kılınç), Kadir Bakırtaş (Dk. 73 Abdussamed Karnucu), Emircan Altıntaş (Dk. 59 Taha Cebeci, Dk. 90+1 Uğur Çetinkaya), Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Furkan Sakı, Mehmet Yılmaz.

Fethiyespor: Nurullah Aslan, Şahan Akyüz, Cengiz Demir, Bora Aydınlık, Alberk Koç (Dk. 58 Deniz Erdoğan), Cihan Kazan (Dk. 58 İrfan Akgün), Muhammed Akarslan, Burak Süleyman (Dk. 77 Uğur Ayhan), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 46 Ramazan Çevik), Mehmet Kaan Türkmen, Enes Şahin (Dk. 77 Yusuf Türk).

hakem ve disiplin:

Karşılaşmayı yöneten hakemler Şevket Teker, Mete Topcu ve Fatih Etirli oldu. Maçta sarı kart gören oyuncular arasında İnegölspor'dan Kadir Bakırtaş, Mehmet Yılmaz ve Koray Kılınç, Fethiyespor'dan ise Bora Aydınlık yer aldı.

Sonuç itibarıyla Sultan Su İnegölspor, evinde aldığı bu galibiyetle üç puanı hanesine yazdırdı. Fethiyespor ise penaltı golüne rağmen eşitlik için gerekli süreyi değerlendiremedi.

TFF 2. LİG’DE SULTAN SU İNEGÖLSPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ FETHİYESPOR’U 2-1 MAĞLUP...

TFF 2. LİG’DE SULTAN SU İNEGÖLSPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ FETHİYESPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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