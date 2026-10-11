Karasu'da off-road şampiyonası kum ve rüzgarla sona erdi

Karasu'da zorlu final haftası tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) takvimindeki 2026 Türkiye Off-Road Şampiyonasının 6. ve final ayağı Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki gün boyunca gerçekleştirildi. Sahil mevkisindeki parkurda düzenlenen organizasyona katılan pilotlar, kum ve arazi koşullarında şampiyonluk iddiasını sürdürmek için kıyasıya yarıştı.

ilk gün: etaplar ve zorluklar:

Organizasyonun ilk gününde pilotlar, 47 kilometrelik parkuru dört etap halinde tamamlamak üzere direksiyon başına geçti. Yarış boyunca oluşan renkli görüntülerin yanı sıra bazı araçlar parkurda yaşanan teknik aksaklıklar ve zorlu arazi nedeniyle etabı tamamlayamadı. Etaplar boyunca zamanlama ve rota seçimi, mücadelede belirleyici unsur oldu.

final günü, gösteriler ve ödül töreni:

Final gününde ise seyircili olarak gerçekleştirilen 'Karasu Kum Fırtınası' etabında 18 araç ve 36 sporcu mücadele etti. Pilotlar, toplam 47 kilometrelik parkuru üç kez geçerken hem zamana hem de rakiplere karşı rekabet sergiledi. Etapta paramotorların Türk bayraklarıyla yaptığı gösteri uçuşları izleyicilerin ilgisini çekti.

Yarışların tamamlanmasının ardından Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Organizasyon, bölgedeki off-road tutkunları ve seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU (TOSFED) FAALİYET TAKVİMİNDE YER ALAN 2026 TÜRKİYE OFF-ROAD ŞAMPİYONASI'NIN 6. VE FİNAL AYAĞI, SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE TAMAMLANDI.