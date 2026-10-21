Evrensel adalet sınavında bir eksiklik: bakan Gürlek'in İsrail tepkisi

gürlek'in açılış konuşması:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da düzenlenen OECD programının açılış konuşmasında adalete erişim, uluslararası adli iş birliği, yargıda dijitalleşme ve Türkiye'nin reform çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, ekonomik kalkınmanın temelinde adaletin bulunduğunu belirterek OECD yetkililerine böyle bir platformun ülke deneyimlerini paylaşma imkânı sunduğu için teşekkür etti.

filistin bakanının zirveye katılamaması:

Gürlek, Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El-Zaim'in Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeden çıkışına izin verilmemesine tepki gösterdi. Bu durumu Bu durum, İsrail hükümetinin evrensel adalet sistemine saygısızlığını dünya kamuoyu önünde bir kez daha ilan etmiştir sözleriyle niteledi. Gürlek, Filistin ve Gazze halkının adalete erişim açısından öncelikli ihtiyaç sahibi gruplar arasında olduğunu vurgulayarak OECD ülkelerine çağrı yaptı.

OECD ülkelerinin, Gazze’de yerinden edilen bir buçuk milyon insanın haklarını savunmak için en gür sesle haykırması gerekmektedir ifadesini kullanan Bakan, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına yönelik saldırılarını da hatırlatarak bu tür eylemlere dur diyecek bir küresel adalet mekanizmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

adalete erişim ve reform vurgusu:

Gürlek, insanların adalet sisteminden beklentisini seslerinin duyulması, ihtiyaç duydukları desteğe ulaşmaları ve uyuşmazlıklarının makul sürede çözülmesi olarak özetledi. Adalete eşit erişim, hukuk devletinin somut karşılığıdır diyen Bakan, haklara erişimde mali ve prosedürel engellerin kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin 2025-2029 Yargı Reformu Stratejisi kapsamında adalete erişimi kolaylaştıran ve makul sürede yargılama hakkını güvence altına alan projeler yürüttüğünü belirten Gürlek, UYAP Vatandaş Portalı gibi dijital hizmetlerin bu hedefe hizmet ettiğini anlattı. Dijitalleşmenin başarısının hak aramayı ne ölçüde kolaylaştırdığıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan bakan, teknolojinin ve yapay zekânın amaç değil araç olduğunun altını çizdi.

Bakan ayrıca barolara Hazine kaynaklarından aktarılan pay ve adli yardım bütçesinin artırıldığını, ekonomik imkânları yetersiz kişilerin arabuluculuk hizmetlerinden adli yardım kapsamında yararlanabildiğini söyledi. Çocuklar ve kırılgan mağdurlar için adli görüşme odalarında güvenli koşulların sağlandığını da ifade etti.

sınır aşan suçlarla mücadele ve uluslararası iş birliği:

Gürlek, sınır aşan suçlarda uluslararası adli iş birliğinin önemine işaret ederek bir suçun failinin, mağdurunun veya dijital delilinin farklı ülkelerde bulunabileceğini hatırlattı. Delillerin korunması, suç gelirlerinin izlenmesi ve adli yardımlaşma taleplerinin zamanında karşılanmasının gerekliliğini vurgulayarak Adalet arayışı, her sınırda yeniden başlamamalıdır dedi.

Toplantı kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının somut taleplere zamanında yanıt veren bir iş birliği pratiğiyle evrensel değerler temelinde sonuç üreteceğine inandığını belirten Gürlek, adalet mekanizmalarının yalnızca metinlerle değil uygulamayla da güçlendirileceğini ifade etti.

Bakan Gürlek’ten İsrail’e tepki: "Evrensel adalet sistemine saygısızlık"