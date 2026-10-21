Karatay'ın bereketi esnafla büyüyor

Başkan Kılca esnafla sahada buluştu

Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aziziye Camii çevresindeki çarşılarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette esnafın güncel ihtiyaçları, önerileri ve beklentileri yerinde dinlendi. Kılca, esnafla doğrudan iletişim kurmanın hem belediye çalışmaları için yol gösterici hem de ilçenin sosyal dokusunu canlı tutma açısından önemli olduğunu belirtti.

Çarşıların kültürel ve ekonomik önemi:

Aziziye Camii çevresindeki çarşılar, Karatay'ın köklü ticaret geleneğini taşıyan merkezler olarak öne çıkıyor. Başkan Kılca, bu alanların yalnızca ekonomik faaliyetlerin yürüdüğü yerler olmadığını, aynı zamanda şehrin kültürel hafızasını koruyan mekanlar olduğunu vurguladı. Esnaflığın kuşaklar boyunca sürdürülen bir kültür olduğunu ve bu bağın geçmişle bugün arasında önemli bir köprü oluşturduğunu söyledi.

Esnafın talepleri ve belediye yaklaşımı:

Ziyarette Kılca, esnafın talep ve önerilerini tek tek dinledi, not aldı ve ilçenin gelişimine katkı sunacak adımların atılacağını ifade etti. Konuşmasında "Esnafımız şehrimizin bereketidir" diyerek esnafın emeğine ve özverisine dikkat çekti. Belediye olarak bu değerleri korumaya, esnafın ihtiyaçlarına kulak vermeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Kılca, hemşehrilerinin samimi sohbetlerinin ve geri bildirimlerinin çalışmalarına yön verdiğini söyleyerek, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaret sırasında karşılıklı iletişim ve güvenin güçlendirilmesine yönelik adımların atılacağı taahhüt edildi.

AZİZİYE CAMİİ ÇEVRESİNDEKİ ÇARŞILARDA ESNAFLA BULUŞAN KARATAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN KILCA, ESNAFIN KARATAY’IN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLDUĞUNU, TARİHİ ÇARŞILARIN ŞEHRİN KÜLTÜREL MİRASINI YAŞATAN ÖNEMLİ MERKEZLER OLDUĞUNU SÖYLEDİ.